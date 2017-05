Ce spun astrele azi, 11 mai

Berbec

Viata ta sentimentala evolueaza intr-un mod pozitiv indiferent de situatia ta actuala. Daca esti singura, vei fi capabila sa actionezi si sa-ti maresti sansele de a cuceri pe cineva. Relatiile solide capata o alta dimensiune astazi. Nu-ti neglija proiectele la birou fiindca ar fi mare pacat sa irosesti saptamani intregi de munca.



Taur

Pe langa faptul ca vei cauta sa mentii controlul asupra relatiilor tale de orice fel, reusesti doar sa demonstrezi ca simti nevoia de a fi impunatoare si dominanta. Exista un singur mod de a gandi si tu esti singura care poate lua deciziile corecte, cel putin acesta este modul in care privesti tu lucrurile.



Gemeni

Totul e pregatit pentru ca tu sa ai parte de o zi prospera din punct de vedere al dragostei, in special daca esti intr-o relatie. Singura, esti nevoita sa-ti demonstrezi perseverenta si entuziasmul pentru a te bucura pe deplin de bucuriile pe care iubirea ti le poate aduce. Lucrurile bune se intampla celor care au rabdare!



Rac

Ai senzatia ca relatiile de prietenie pe care le ai ajung la un moment dat sa te ingradeasca si faci mult prea multe compromisuri pentru a le face pe plac celor din jur. Iti este foarte greu sa le accepti modul in care se comporta pe alocuri si de aceea apar destul de des schimburi acide de pareri.



Leu

Un comentariu pe care il faci cu privire la o situatie anume este posibil sa fie interpretat mult prea drastic de catre un prieten apropiat. Iti este foarte greu sa faci fata acestor situatii ambigui deoarece esti genul de persoana care spune mereu ceea ce simte si nu iti place sa fii perfida.



Fecioara

Este posibil ca pe alocuri sa exagerezi cu atitudinea nonsalanta pe care o ai si de aceea prietenii vor fi mereu acolo ca sa iti atraga atentia asupra imaginii sociale pe care ti-o creezi. O prietena apropiata trece printr-o incercare grea si de aceea are nevoie sa-i fii alaturi in aceste zile.



Balanta

Din punct de vedere psihic, te simti motivata sa te implici mai mult in activitatea de la birou, dar iti lipseste energia fizica deoarece migrenele din ultima perioada te-au epuizat. Ar fi indicat sa vizitezi un medic specialist si mai mult decat atat, sa faci din activitatile sportive un tabiet in viata ta.



Scorpion

Pe parcursul acestei zile te simti foarte seducatoare. Tot ceea ce iti doresti este sa atragi toate privirile de partea ta si vrei sa te bucuri de atentia celor din jur. Oamenii te considera o persoana fascinanta deoarece personalitatea ta exuberanta ii provoaca.



Sagetator

Nivelul tau de sensibilitate creste destul de mult pe parcursul acestei zile si nu reusesti sa iti dai seama ce anume se intampla cu tine. Se pare ca ai nevoie sa petreci mai mult timp singura si de aceea astazi o sa eviti pe cat poti de mult interactiunile cu colegii de la birou, dar si cu familia.



Capricorn

Incearca sa nu intri in discutii aprinse in cadrul carora se dezbat subiecte tabu! Modul in care tu iti sustii punctul de vedere este posibil sa ii irite pe cei din jur si de aceea este mai mult ca sigur ca o sa intri in conflicte care nu isi au rostul si care te vor consuma de energie.



Varsator

Intri intr-un joc amoros plin de aventura si iti dai seama ca pana in prezent ai trait intr-un mod mult prea strict si te-ai privat cu ambitie de lucruri frumoase, simple si la indemana. Astazi ai parte de multe evenimente neasteptate si trebuie sa fii pregatita sa actionezi in consecinta.



Pesti

In dragoste, nu reusesti sa ramai concentrata pe ceea ce ai de facut pentru ca lucrurile intre tine si partener sa functioneze, iar mintea ta zboara aiurea. Esti mult prea pasiva si de aceea risti intotdeauna sa fii data deoparte. Chiar daca iti este greu sa iti exprimi sentimentele, fa-o si pentru cei din jur.