Marion Marechal-Le Pen, nepoata lui Marine Le Pen, renunţă temporar la viaţa politică

Marion Marechal-Le Pen, nepoata candidatei la preşedinţia Franţei Marine Le Pen, a anunţat că renunţă cel puţin temporar la viaţa politică, citând "motive personale şi politice", cu o lună înainte de alegerile parlamentare, notează site-ul The Associated Press.



Marion Marechal-Le Pen, în vârstă de 27 de ani, era considerată o figură importantă a partidului de extremă-dreapta Frontul Naţional. Ea este unul dintre cei doi parlamentari ai Frontului Naţional din Adunarea Naţională a Franţei, camera inferioară a Parlamentului.



Într-o scrisoare publică, Marechal-Le Pen, licenţiată în Drept, a anunţat că nu va candida la alegerile parlamentare din luna iunie pentru a reprezenta districtul sud-estic Vaucluse.



"Am luat această decizie cu mare suferinţă. Vreau să petrec mai mult timp cu fiica mea şi să lucrez în societatea civilă pentru ceva timp, pentru că iubesc lumea afacerilor. Cred că a apus era politicienilor cu zeci de ani în funcţii, dar deconectaţi de la sfera realului. Nu voi renunţa definitiv la lupta politică, ci doar temporar", a spus Marion Marechal-Le Pen.



Marechal-Le Pen este nepoata cofondatorului Frontului Naţional, Jean-Marie Le Pen, în vârstă de 88 de ani. Acesta a criticat faptul că Marion a decis să se retragă cu o lună înaintea alegerilor parlamentare prevăzute pentru 11 şi 18 iunie.



În mai multe rânduri, Marechal-Le Pen s-a aflat în conflicte politice cu mătuşa ei şi în dezacord cu politica partidului. Ea este considerată mai tradiţionalistă şi mai conservatoare decât Marine Le Pen. În viziunea tinerei, baza ideologică a Frontului Naţional ar trebui să fie conservatoare, catolică, înclinată către mediul de afaceri şi ancorată în apărarea valorilor tradiţionale, cum ar fi familia.