Ce spun astrele azi, 10 mai

Berbec

Tactul si diplomatia te ajuta in toate relatiile pe care le ai, in special in cele sentimentale. Iei in considerare o schimbare importanta in viata ta, insa nu esti deloc incantata de acest fapt. Imediat ce te apropii de telul propus, incepi sa ai dubii si te cuprinde frica.



Taur

Intr-o relatie, petreci aceasta zi plangandu-te de comportamentul partenerului tau. Acestea fiind spuse, el te va enerva la culme pe toata durata zilei. Daca nu vrei sa faci un efort pentru a mentine armonia intre voi, vei avea parte de multe momente neplacute. Viata poate fi foarte frumoasa daca esti un pic mai toleranta!



Gemeni

Datorita configuratiei astrale de astazi esti plina de energie. Problema va fi sa gasesti metodele potrivite pentru a canaliza aceasta energie spre scopuri bine definite. Comportamentul tau va fi destul de ambiguu atunci cand vine vorba de viata personala.



Rac

Intr-o relatie, ai cateva idei menite sa aduca pasiunea in legatura dintre tine si partener. Atunci cand te simti debusolata din punct de vedere sentimental, iti dai seama ca este important sa iti acorzi timp pentru a reusi sa iti pui ordine in ganduri si emotii.



Leu

Partenerul tau e pe aceeasi lungime de unda cu tine si asta te face foarte fericita. Planetele te ajuta sa-ti intaresti legatura cu el. Daca esti singura, va trebui sa-ti controlezi emotiile altfel te vei enerva foarte repede si asta va genera niste situatii foarte dificile in raport cu o persoana de care te simti atrasa.



Fecioara

Pentru a-ti indeplini telurile in viata sentimentala e posibil sa trebuiasca sa-ti depasesti limitele impuse. Nu esti foarte atenta la metoda pe care o folosesti si te intereseaza doar rezultatele. Mandria ta e elementul cheie astazi si incerci din rasputeri sa faci totul perfect.



Balanta

Daca ai in minte un proiect personal, aceasta zi este ideala ca sa iti impartasesti planurile partenerului. Astrele sunt de partea ta si indiferent daca esti singura sau intr-o relatie, nu-ti fie teama sa-ti exprimi ideile. Marte te umple de energie si te ajuta sa poti rezolva orice task pe care superiorii tai ti-l solicita.



Scorpion

Dispozitia ta nu te face foarte increzatoare in viata sentimentala. Marte te impinge de la spate sa actionezi in timp ce Neptun se opune acestui fapt. Din pacate, toata ziua te vei lupta cu aceasta dualitate. Ai senzatia ca se pregateste o schimbare la birou, insa nu stii cum sa reactionezi inca.



Sagetator

Esti extrem de generoasa in domeniul sentimental unde ai parte de o atmosfera foarte calda in care comunicarea e un lucru esential. Simturile tale sunt stimulate si asta evidentiaza faptul ca esti foarte fericita in ceea ce priveste viata personala.



Capricorn

Nu incerca sa te impotrivesti dorintelor tale si ai curajul sa te exprimi liber in compania partenerului tau. Latura ta anxioasa te poate frustra foarte mult. Spre seara vei fi rece si distanta, fapt ce va instala foarte usor rutina si un sentiment de nesiguranta in ceea ce priveste viata personala.



Varsator

Daca esti intr-o relatie vei avea de-a face cu o dispozitie destul de negativa astazi si nu vei inceta sa arati cu degetul greselile facute de partenerul tau. Daca esti singura, treci peste si incearca sa uiti trecutul, bucurandu-te de ceea ai in momentul de fata!



Pesti

Dispozitia ta nu e cea mai fericita si nu vei fi deloc distractiva astazi, pastrand o atitudine foarte serioasa mereu. Lasi impresia ca te apasa ceva, insa incearca sa nu lasi tristetea sa-ti influenteze si viata profesionala. La birou nu vei reusi mereu sa iei deciziile corecte.