Trupa SunStroke Project va evolua astăzi în semifinala Eurovision

Trupa SunStroke Project va evolua astăzi în prima semifinală Eurovision 2017 pe scena de la Kiev cu piesa „Hey Mamma!”, informează MOLDPRES.



În prima semifinală vor concura 18 țări, iar R. Moldova va fi a 12-a. Trupa SunStroke Project va lupta pentru un loc în finală cu interpreți din Albania, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belgia, Georgia, Polonia, precum și din alte țări. A doua semifinală va avea loc joi, 11 mai, cînd vor evolua și reprezentanții României, cu numărul 6. Solii Moldovei consideră că principalul lor rival în prima semifinală este suedezul Robin Bengtson.



Membrii trupei SunStroke Project contează pe susţinerea ţărilor scandinave şi celor baltice, precum şi a conaţionalilor noştri din Portugalia, Spania, Italia ș.a. „Atunci cînd am susţinut un concert pentru diaspora moldovenească, toţi ne-au spus că vor transmite rudelor stabilite peste hotare să voteze cu noi. Sperăm că aşa va fi”, a declarat în cadrul unui interviu vioristul Anton Ragoza.



Un alt membru al formaţiei, Serj Ialovitski a afirmat că, deşi cei din R. Moldova nu vor putea vota, reprezentanţii ţării noastre la Eurovision aşteaptă mesaje de încurajare, aprecieri pe reţelele de socializare.



Suprafața totală a complexului de la Kiev care va găzdui concursul Eurovision este de 58 mii m2, iar scena are aproximativ 750 m2. Sloganul cheie al „Eurovision 2017” este „Celebrate Diversity” — „Să onorăm diversitatea”, iar logo-ul concursului este colierul tradițional ucrainean.



La ediția din acest an a Concursului muzical Eurovision Song Contest vor participa 42 de țări, care vor concura în semifinalele din 9 și 11 mai. Marea finală a concursului va avea loc pe 13 mai.