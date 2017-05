Ce spun astrele azi, 9 mai

Berbec

Incepand cu aceasta zi relatia ta personala va intra intr-o perioada de dezvoltare care te va solicita foarte mult din punct de vedere emotional. Compromisurile pe care trebuie sa ti le asumi nu sunt exagerate, dar va fi dificil pentru tine deoarece acest lucru nu este in lista prioritatilor tale.



Taur

In aceasta zi ar fi bine sa-ti indrepti atentia catre relatia personala si sa te concentrezi mai mult catre nevoile partenerului. Intreaba-te daca reusesti sa le oferi celor din jur ceea ce ei au nevoie de la tine si fii mai increzatoare in capacitatea ta de a darui.



Gemeni

La serviciu foloseste-ti sarmul in interactiunea cu colegii, dar mai ales atunci cand au loc intalniri importante. Indiferent de programul incarcat pe care il ai astazi, ofera-ti timp pentru relaxare si pentru a-ti descoperi nevoile emotionale.



Rac

Te simti frustrata cu privire la gandurile pe care mintea ta le produce. Situatiile prin care treci in aceasta zi te invita sa simti compasiune fata de cei din jur si vei face acest lucru cu foarte mare usurinta. Incearca sa eviti contextele in care intri in contact cu persoanele despre care nu ai o parere prea buna.



Leu

Energia planetelor te ajuta sa-ti canalizezi atentia asupra relatiei si sa descoperi nevoile iubitului tau. Pe parcursul zilei vei avea oportunitatea sa devii mai optimista si sa acorzi timp lucrurilor pentru ca acestea sa ia o forma. Implica-te in activitati de relaxare pentru a reusi sa te detasezi de stresul de la birou.



Fecioara

Astazi nu vei reusi sa comunici cu usurinta si acest lucru va avea un impact evident asupra relatiilor cu cei din jur. Simti ca nu reusesti sa te faci inteleasa si ar fi bine sa fii putin mai rezervata daca vezi ca lucrurile nu functioneaza cum iti doresti. Flexibilitatea este un lucru important pentru tine.



Balanta

Intentia ta de a avea grija de cei apropiati este foarte vizibila. Nu te opri din a-ti deschide inima, dar fii sigura ca faci acest lucru atunci cand este momentul potrivit. Esti motivata de obtinerea unui statut social si de aceea te dedici foarte mult sarcinilor pe care trebuie sa le finalizezi la birou.



Scorpion

Chiar daca te gandesti la viitor, incearca sa nu pierzi din vedere prezentul. Acorda mai multa importanta acelor obiceiuri care te ajuta sa ai o viziune pozitiva asupra lumii. La serviciu ar fi bine sa revizuiesti de doua ori lista prioritatilor inainte de a discuta cu colegii despre taskurile pentru aceasta zi.



Sagetator

Pe parcursul zilei vei avea senzatia ca atmosfera din relatia ta face ca intr-adevar sa te simti in siguranta. Incepe ziua cu o gandire pozitiva si cu o intensa sedinta de aerobic care te va energiza. Ai o capacitate innascuta de a te adapta la situatiile dificile si acest lucru ti se va demonstra astazi la serviciu.



Capricorn

Perspectiva ta asupra vietii este una idealista si acest lucru se observa in relatiile cu cei din jur. Pregateste-ti o cina delicioasa, dar mai mult organica deoarece te va ajuta sa te detoxifiezi si acest lucru va aduce un plus de vitalitate in starea ta de spirit.



Varsator

Astazi te vei simti foarte energica, iar aceasta dispozitie pe care nu ai mai trait-o de ceva vreme te face sa fii confuza. Esti ingrijorata cu privire la relatia ta deoarece ai senzatia ca legatura dintre tine si partener se raceste. Incearca sa afli ce se intampla.



Pesti

Verifica de doua ori informatiile pe care le primesti! Chiar daca cei din jur insista cu privire la punctul lor de vedere, ar fi bine ca in astfel de situatii sa acorzi mai multa importanta detaliilor. Astazi te simti blocata in acea postura in care iti doresti sa primesti multa atentie si ai foarte mare grija de nevoile tale.