Berea, mai bună pentru tratarea durerilor decât paracetamolul

Atunci când simţim că ne doare capul, că ameţim sau că stomacul nostru nu este în cea mai bună formă, luăm imediat un analgezic.



Totuşi, un nou studiu arată că există un remediu mai eficient decât pastilele pentru starea de mahmureală. Cercetarea arată că două halbe de bere sunt mai eficiente în calmarea durerii decât orice analgezic clasic, scrie Gândul.



Potrivit The Independent, oamenii de ştiinţă de la Universitatea Greenwich din Marea Britanie, au realizat o meta-cercetare, bazându-se pe 18 studii făcute în trecut şi au ajuns la concluzia că două halbe de bere au efectul de a reduce durerea sau disconfortul fizic cu 25%.



Cantitatea de bere va creşte concentraţia de alcool din sânge cu aproximativ 0,08%, ceea ce va rezulta într-o creştere a pragului de rezistenţă la durere, ceea ce, după cum spun autorii cercetării, are ca efect o reducere de la moderată la intensă a durerii.



„Alcoolul este un analgezic eficient, care oferă o reducere relevantă din punct de vedere clinic a intensităţii durerii, fapt ce ar putea să explice consumul excesiv de alcool la acele persoane care suferă de dureri persistente, în ciuda consecinţelor potenţial nocive pe care această băutură le are asupra sănătăţii pe termen lung”, au explicat autorii studiului.



Nu este clar deocamdată dacă alcoolul reduce durerea prin influenţarea receptorilor cerebrali sau prin diminuarea sentimentului de anxietate, făcându-i pe oameni să îşi inducă faptul că durerea nu mai este atât de puternică.



„Alcoolul poate fi comparat cu medicamentele opioide precum codeina, iar efectele sale sunt mai puternice decât cele generate de paracetamol”, a declarat medicul Trevor Thompson, cercetător la Universitatea Greenwich din Londra şi coordonator al studiului.



Totuşi, experţii au lansat şi un avertisment în această privinţă şi au spus că rezultatele noului studiu nu înseamnă că alcoolul este întotdeauna benefic. Excesul de băuturi alcoolice poate cauza boli grave.