Ce spun astrele azi, 8 mai

Berbec

Te deranjeaza chiar si cel mai mic comentariu venit din partea iubitului tau si asta strica toata ziua. Nu-ti face griji prea mari insa, fiindca lucrurile se imbunatatesc odata cu trecerea timpului. La birou ai impresia ca nu esti indeajuns de buna, ti-ai pierdut increderea si asta te face sa te simti inconfortabil.



Taur

Atmosfera de acasa este foarte rece. Dificultatile de comunicare, suspiciunile, climatul tensionat, toate acestea vor inrautati si mai mult lucrurile. E clar ca a venit momentul sa clarificati situatia. Daca esti singura, esti foarte sigura de intentiile pe care le ai.



Gemeni

Imaginatia joaca un rol important in armonia vietii tale sentimentale. Intr-o relatie dai prioritate dorintelor partenerului tau, iar acesta, drept recompensa, va organiza o iesire romantica care te va surprinde. Singura, o sa-ti faca placere o reintalnire cu cineva din trecutul tau.



Rac

Tensiunile sunt mereu prezente in timpul discutiilor cu partenerul tau. Neintelegerile care exista intre voi pot afecta iesirile in oras sau activitatile de relaxare stabilite. Astrele te fac irascibila si asta o sa aduca o lipsa de obiectivitate din partea ta atunci cand iti sustii punctul de vedere.



Leu

Vrei sa intalnesti persoana potrivita pentru a incepe o relatie, insa faci foarte multe greseli si ai ajuns sa fii mult prea insistenta. Incearca sa aduci schimbarea in viata ta fiindca planetele sunt de partea ta! Daca esti implicata intr-o relatie, ai parte de armonie si intelegere.



Fecioara

Iti exprimi cu bucurie sentimentele si senzualitatea de care dai dovada iti evidentiaza emotiile. Intr-o relatie, partenerul tau isi anuleaza o obligatie profesionala pentru a sta cu tine deoarece astazi nu ai o stare de spirit foarte buna.



Balanta

Aceasta zi este dedicata relatiilor interpersonale si iti dai seama de importanta lor in viata ta personala. Incepi sa te implici mai mult in legatura dintre tine si partener si iti dai seama ca este nevoie ca tu sa incepi sa faci unele mici compromisuri.



Scorpion

Lucrurile nu sunt mereu foarte simple si usor de obtinut si de cele mai multe ori este nevoie de implicarea ta sincera si absoluta. Nu te lasa condusa de sentimentele confuze pe care le ai, ci incearca mereu sa actionezi in functie de aspectele emotionale de care esti absolut sigura.



Sagetator

Nu reusesti deloc sa scapi de sentimentele de neincredere si indoiala cu privire la partenerul tau. Un sentiment de lipsa de confort emotional pune stapanire pe tine pentru urmatoarea perioada. Daca esti singura, nu te pacali in legatura cu o persoana dupa care tanjesti.



Capricorn

Astazi ai parte de ceva inconveniente in viata sentimentala. Problema infidelitatii apare in relatia personala si indoiala isi face aparitia. Dialogul va fi destul de defensiv si te va irita peste masura. La birou, munca te absoarbe si oboseala psihica isi face simtita prezenta.



Varsator

Simti nevoia sa experimentezi din ce in ce mai mult din punct de vedere sexual impreuna cu partenerul actual. Daca vei simti ca acesta nu este disponibil in acest sens nu te vei gandi de doua ori sa-ti gasesti un alt partener deoarece nu esti genul de persoana care sa ramana implicata, cel putin acum, intr-o singura relatie.



Pesti

Esti constienta ca autocontrolul este foarte important. Pe parcursul experientelor pe care le-ai avut ai realizat ca rabdarea te poate conduce catre succes si ai reusit sa inveti sa aplici acest lucru. Vei observa mici probleme in cadrul relatiei tale si vei decide sa ai o discutie cu partenerul.