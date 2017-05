La UTM a fost inaugurată o expoziţie cu realizările studenților în domeniul tehnico-ştiinţific

O expoziţie a lucrărilor studenţeşti cu genericul „Creaţia deschide universul”, ediţia a VII-a, a fost inaugurată astăzi în incinta Centrului de Excelență în domeniul TIC – TEKWILL din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei. Ediţia din acest an este dedicată Zilei Europei şi va fi deschisă pînă pe 7 mai.





Solicitat de agenţie, prorectorul UTM, Valentin Amariei, a menţionat că aceasta este o expoziţie tradiţională a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a tinerilor cercetători de la cele nouă facultăţi, care prezintă realizările lor în domeniul tehnico-ştiinţific.

Potrivit sursei citate, în cadrul expoziţiei au fost etalate peste 500 de lucrări din toate domeniile: design interior, industrial, vestimentar și poligrafic, lucrări din arhitectură și energetică, construcţia de maşini și mecanică, TIC și bioenergetică, radioelectronică şi telecomunicaţii, construcţii civile și transporturi, tehnologii alimentare și protecția mediului etc.

Printre lucrările expuse este şi macheta unei fabrici de confecţionare a smartphoanelor, prezentată de către o echipă de studenţi de la Facultatea Informatică şi Microelectronică în frunte cu Vlad Timoftică. La rîndul său, şeful Departamentului Inginerie Electrică, Ilie Nucă, a spus că studenţii săi au prezentat modele de parcări multietajate şi convertoare pentru tracţiunea troleibuzelor şi tramvaielor.

Potrivit decanului Facultăţii Inginerie Economică şi Business, Vasile Mămăligă, asemenea expoziţii ar fi mult mai utile dacă ar fi specializate pe domenii şi ar dura mai multe zile, pentru ca acestea să fie vizitate de conducători de întreprinderi mici şi mijlocii, care şi-ar găsi aici specialişti calificaţi.

Academicianul Ion Bostan a opinat că invenţiile din R. Moldova trebuie să fie înregistrate în ţările care le-ar putea procura. „Din păcate, noi nu prea avem grijă de producţia noastră intelectuală. Israelul, de exemplu, are un venit anual de 20 miliarde de dolari din vînzarea tehnologiilor. Noi, cu tehnologiile noastre, am putea cîştiga în fiecare an sute de milioane de dolari”, a constatat Ion Bostan.

În cadrul expoziției au avut loc și ceremoniile de premiere a cîștigătorilor Olimpiadei Tehnice Naționale la matematică, fizică, chimie, informatică, arta plastică, Olimpiadei studențești de pictură în ulei „Mișcarea în timp și spațiu”, și de la diferite concursuri naționale.