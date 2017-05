Eșecul excursiei de la CoE l-a forțat pe Usatîi să recurgă la fake-uri

Unele materiale jurnalistice apărute după “excursia angajaților” lui Renato Usatîi, din Partidul Nostru, la Consiliul Europei (CoE) nu sunt altceva decât o făcătură, montaje într-un studiou de prin Moscova, sugerează bloggerul Eugen Luchianiuc.



El vine cu mai multe argumente în acest sens și spune de ce Renato Usatîi a plătit în zadar “pentru vacanța de lux a angajaților săi”, care au stat “la intrare ca turiștii”.



“Săptămâna trecută un grup de 5 angajați ai Balabolului la Partidul Nostru au mers într-o excursie la Consiliul Europei. Tot desfășurătorul este pe pagina balabolului de Fălești și în două știri plătite pe site-ul euobserver. De ce plătite? Pentru că-s foarte multe greșeli în articole și se simte că-s scris prin Moldova sau Moscova undeva. Chiar și facultatea de limbi străine nu-l mai ajută pe făleștean să scrie normal în engleză. Acolo sunt câteva video-uri dintre care majoritatea îs la intrare. Ca și turiștii. Eu tot am fost acolo dacă ceva și am și făcut un video pentru a promova evenimentul pentru tinerii moldoveni care învață peste hotare”, scrie Luchianiuc.



Bloggerul se referă în special la un interviu al lui Ilian Cașu care ar fi fost realizat într-un studiou al Consiliului Europei. “Dacă îmi găsiți un alt video cu acest prezentator vă dau 10 euro. Am impresia că e un video de la vreo lecție de practică de la vreun colegiu de jurnalism local”, a menționat Luchianiuc, sugerând astfel că interviul este făcătură montată în vreun studiou de prin Moscova.



Mai mult, Luchianiuc atrage atenția că pe pagina Consiliului Europei nu există nicio referință despre vizita reprezentanților Partidului Nostru. “Nimic. Zero. Degeaba a plătit balabolul bani pentru vacanța de lux a angajaților săi, inclusiv dl Cașu care votează proiectele cu Primatul de Chișinău”, a concluzionat bloggerul.



În alt context, Luchianiuc spune că “primatul de Bălți” devine un fel de ”câinele lui Pavlov” după ce Ilian Cașu anunța că fenomenul balabolului va fi studiat în universitățile din SUA.