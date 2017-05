Ce spun astrele azi, 7 mai

Berbec

Nu te gasesti sub cele mai bune auspicii astazi si starea ta destul de irascibila nu te va ajuta sa eviti conflictele. E posibil sa ai de-a face cu cateva dificultati financiare care vor duce la stoparea, cel putin pe moment, a unor planuri pe care le ai cu partenerul de viata si asta te intristeaza.



Taur

Abilitatea ta de a seduce e la cele mai inalte cote astazi. Ai grija sa nu exagerezi intrucat asta iti poate aduce neplaceri, mai ales ca este recunoscut faptul ca nu iei mereu cele mai bune decizii. Prea multa ambitie pe plan profesional va ajunge sa te irite.



Gemeni

Astazi te simti foarte linistita si resemnata! Ai tendinta de a ignora o mare parte din ceea ce se intampla in viata ta personala pentru a nu te incarca cu energie negativa. Te hotarasti sa iti petreci seara in compania partenerului si alegeti sa mergeti la un film.



Rac

Indiferent de ceea ce simti, impartaseste cu prietenii tai pentru ca ei te cunosc mai bine decat oricine si nu vor fi socati de nimic. Chiar daca uneori iti este destul de greu sa fii deschisa chiar si cu cei apropiati, iti dai seama ca acest lucru te ajuta.



Leu

Astazi, in ciuda unor probleme minore, viata ta sentimentala va functiona la parametrii normali. Intr-o relatie, dragostea iti arata faptul ca ar trebui sa fii constienta de lucrurile frumoase pe care le ai. Singura, posibilitatea de a-ti intalni sufletul pereche nu e foarte mare.



Fecioara

Se pare ca esti din ce in ce mai confuza din cauza evenimentelor care au loc in viata ta personala. Ai parte de momente de fericire, dar nu lipsesc dezamagirile si tristetea. Ai senzatia ca inca nu ai intalnit persoana potrivita cu care sa iti petreci viata si de aceea te decizi sa nu renunti la aceasta cautare.



Balanta

Ai nevoie de o perioada in care sa te linistesti si sa meditezi asupra a ceea ce ti se intampla si de aceea vei petrece mai mult timp singura. Astazi esti la serviciu si simti ca nu dai acelasi randament ca si pana acum si acest lucru se observa direct in rezultatele pe care le ai.



Scorpion

Planetele iti influenteaza foarte mult viata intr-un mod pozitiv si energia pe care o transmit te face sa fii sigura pe tine. Astazi iti folosesti sarmul pentru a atrage atentia celor din jur si pentru a reusi sa te faci remarcata in cadrul evenimentului la care vei participa.



Sagetator

Rutina te face sa te simti foarte epuizata. Esti pusa in foarte multe situatii dificile si de aceea este nevoie sa gasesti mereu solutii rapide. Ai la dispozitie mai multe oportunitati profesionale de care ar fi bine sa profiti in aceasta perioada din viata ta.



Capricorn

Asuma-ti responsabilitatea pentru actiunile pe care le faci chiar daca este posibil ca uneori sa gresesti si sa existe consecinte! Pentru cei din viata ta este important ca tu sa fii alaturi de ei si sa ii sustii indiferent de starea ta de spirit, insa acest lucru nu poate fi decat egoism, nu prietenie.



Varsator

Astazi iti indrepti atentia catre cea mai importanta relatie din viata ta si iti dai seama ca a venit momentul sa facci ceea ce simti cu adevarat. Faptul ca esti foarte nesigura si confuza are un impact negativ asupra vietii tale emotionale si de aceea vrei sa schimbi acest lucru.



Pesti

Astazi te confrunti cu o provocare destul de interesanta. Decat sa iti irosesti o buna parte din energie incercand sa te lupti cu ceea ce simti sau cu partenerul de viata, ar fi mai intelept sa eviti intreaga situatie, chiar daca iti va trebui o mica doza de curaj sa poti sa faci asta.