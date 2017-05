Ce spun astrele azi, 6 mai

Berbec

Nu lua lucrurile de-a gata. Dupa problemele avute in ultima luna, esti nevoita sa iei initiativa si sa fii foarte atenta cu partenerul tau pentru ca relatia dintre voi inca e fragila. La munca niste oportunitati interesante ti se arata si e posibil sa ai parte de o promovare.



Taur

Va trebui sa faci un efort pentru a-ti imbunatatii comportamentul in relatie. Incearca sa nu compromiti o posibila poveste de dragoste. Luna sta la originea schimbarii de atitudine pe care o gestionezi destul de bine. Sectorul tau profesional e si el influentat pozitiv si te simti mai stapana pe tine.



Gemeni

Sugerezi iesiri in aer liber partenerului tau si ideile tale sunt apreciate de acesta. Pentru un echilibru sentimental este de bun augur ideea de a practica sport impreuna. Ziua promite sa fie radianta pentru ca proiectele comune vor aduce lucruri interesante in viata voastra de cuplu.



Rac

Esecul in dragoste nu e o solutie acceptata de tine si nimic nu te face sa te abati de la drumul tau. Astrele te fac impulsiva si vor aduce extazul la un nivel emotional. Te simti bine in propria piele si esti mereu pregatita sa faci fata provocarilor care apar.



Leu

Esti nevoita sa clarifici orice fel de neintelegere care e posibil sa apara in cursul diminetii inainte ca aceasta sa atinga cote alarmante. Esti mereu pe fuga astazi si profiti de orice oportunitate care te ajuta sa eviti rutina, in special pentru ca astazi iti displace compania partenerului tau.



Fecioara

Vrei sa descoperi si sa experimentezi lucruri noi in ceea ce priveste viata personala. Esti o fire pasionala si ai nevoie de aventura pentru a simti ca traiesti cu adevarat. In cadrul activitatii de la birou adresezi foarte multe intrebari pentru a evita pe cat posibil sa gresesti.



Balanta

E momentul potrivit sa-ti asumi riscuri pentru a cladi o relatie mai buna cu partenerul tau care mereu iti da impresia ca e mai pregatit decat tine. In cariera a sosit timpul sa fii mai curajoasa si sa incerci ceva nou. Esti intr-o forma extraordinara si acest lucru te ajuta sa iti atingi obiectivele.



Scorpion

Lasi de bunavoie sa intre un pic de nebunie in viata ta. Rutina in care traiesti incepe sa te enerveze si vei incerca sa te schimbi, sa incerci lucruri noi si sa fii mai aventuroasa. Intr-o relatie, iti reorganizezi complet viata, iar daca esti singura, vei dori sa fii inconjurata de prieteni cu care sa te distrezi.



Sagetator

Configuratia astrala iti plaseaza in fata niste obiective pe care va trebui sa le atingi. Pentru a reusi asta nu ar trebui sa sari pasi, ci sa adopti o atitudine pragmatica si perseverenta. Doar de tine depinde sa iei deciziile corecte la momentele potrivite.



Capricorn

Stelele te incurajeaza si nimic nu sta in calea determinarii tale. O calatorie pe care o planuiesti te incita foarte mult si te face sa fii foarte visatoare. Viata ta sentimentala e inca sub protectia lui Venus si e foarte greu sa fii descurajata, chiar daca lucrurile nu merg foarte bine intre tine si partener.



Varsator

Puterea ta de persuasiune te ajuta sa realizezi imposibilul, atat timp cat iti doresti asta. Vorbele tale sunt foarte convingatoare si stii exact ce sa faci ca sa iesi in avantaj. Nimic nu-ti sta in cale! Esti un foarte bun negociator astazi si gasesti mereu cuvintele potrivite pentru a forta o decizie.



Pesti

Disonanta astrala induce astazi o lipsa de armonie si stabilitate in viata ta sentimentala. In plus, ca nimic sa nu functioneze cum ar trebui, inca suferi de pe urma repercusiunilor unei vechi relatii. E o zi foarte dificila pentru tine in care nu mai stii ce atitudine sa adopti.