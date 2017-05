Candu despre comasarea proiectelor privind votul uninominal și mixt: “Mixtul este o variantă care nu satisface aşteptările PDM, dar e o formulă de compromis larg”

Președintele Parlamentului Andrian Candu spune că s-a ajuns la un compromis în Parlament pentru comasarea celor două proiecte de lege privind votul uninominal și mixt, iar votul final pentru schimbarea sistemului electoral va avea loc doar după obţinerea avizului juridic al Comisiei de la Veneţia.



“Am văzut în presă foarte multe speculaţii, în a doua lectură, în lectura finală se va vota ceea ce a rezultat azi din comasare şi votul final pentru a schimba sistemul se va realiza doar după obţinerea avizului juridic a Comisiei de la Veneţia. Mixtul este o variantă care nu satisface aşteptările PDM, dar se poate considera că am reuşit să parcurgem jumate de drum. Dar acest lucru este necesar pentru că e formulă de compromis. Pe parcursul dezbaterilor, s-a vorbit foarte mult deapre compromis. S-a vorbit despre o combinaţie între sistemul uninominal şi lista de parcurs. Pe termin scurt acceptăm acest compromis, dar pe termen lung nu renunţăm la uninominal. Am dat dovadă de flexibilitate şi deschidere. Credem cu tărie că votul uninominal era mai potrivit pentru cetăţeni. Varianta integrală rămâne pe agenda noastră, însă nu pentru alegerile parlamentare următoare", a declarat preşedintele Parlamentului Andrian Candu pentru presă.



Candu a mai spus că PDM va face tot ce este necesar ca diaspora să fie reprezentată în plenul Parlamentului chiar si într-un sistem mixt electoral. “Votul final pentru schimbarea sistemul electoral va fi doar după ce vom primi avizul de la Veneţia. Acest lucru se va întâmpla în luna iunie a acestui an. Abia după aceea vom reveni la votarea în lectura definitivă", a mai spus Candu.



De menționat că, inițial, după votarea sistemului electoral mixt, președintele Grupulului PE, Valeriu Chilețchi, a spus că deputații din acest grup vor vota în a doua lectură o schimbare a actualului cod electoral doar în unul mixt, care va ține cont de propunerile Comisie de la Veneția.