Ce spun astrele azi, 5 mai

Berbec

Planetele iti ofera vibratii pozitive care te ajuta sa iti exprimi libera dorintele. Trebuie sa te asiguri ca nu amesteci dragostea cu banii pentru ca partenerul tau nu va aprecia deloc acest lucru. Nu esti capabila sa exprimi cat de mult vrei sa evoluezi in cariera si de aceea frustrarea ajunge sa isi spuna cuvantul.



Taur

Viata ta sentimentala merge bine si te simti mai relaxata intrucat relatia ta este pe o panta ascendenta. Influenta planetelor te ajuta sa lasi garda jos si sa te bucuri de ceea ce iti poate oferi legatura emotionala pe care o ai cu partenerul de viata.



Gemeni

Incercarile de a gasi solutii la problemele cu care te confrunti la munca te stimuleaza din punct de vedere intelectual si acesta este un lucru bun deoarece te scoate din rutina zilnica. Astazi iti propui sa nu te mai lasi invadata de sentimentul de anxietate care pune mereu stapanire pe tine.



Rac

Opozitia lui Pluto nu inseamna mereu doar lucruri negative, ba chiar dimpotriva, acesta va interveni in mod favorabil in viata ta sentimentala si te va ajuta sa iei deciziile corecte si sa-ti privesti relatia intr-un mod mai pozitiv. Dispozitia ta sociala iti va deschide multe usi astazi.



Leu

Nu vei reusi sa-ti exprimi sentimentele asa cum trebuie si de aceea vei lasa impresia ca esti o fire foarte rece. Intr-o relatie sau singura, fii atenta la imaginea pe care o transmiti! Din dorinta de a fi foarte draguta cu toata lumea, vei lasa cateva persoane sa te calce in picioare la locul de munca.



Fecioara

Esti extrem de ambitioasa pe front sentimental. Viata ta persoanala a devenit de curand prioritara. Daca esti deja intr-o relatie, esti mult mai disponibila pentru partener decat pana acum. Apropiindu-va, faceti planuri pe termen lung impreuna.



Balanta

Dragostea ta pentru familie si prieteni e evidenta, insa ti-ar placea sa fii la fel de devotata si in viata sentimentala. Ti-e aproape imposibil sa ramai singura cu iubitul tau si ti-e si mai greu sa accepti faptul ca el vorbeste cu toata lumea si nu are timp pentru relatia voastra.

Scorpion

Chiar daca nu-ti doresti sa repeti greselile trecutului, ar trebui totusi sa-ti acorzi macar o sansa atunci cand vine vorba de sectorul sentimental. Singura sau intr-o relatie, invata sa fii rabdatoare si vei avea parte de recompense pe masura asteptarilor tale.



Sagetator

Astrele iti agita viata sentimentala, insa trebuie sa stii ca schimbarea necesita timp. Esti anxioasa cu privire la aceste momente tensionate pentru ca nu iti place starea pe care ti-o induc. Persoana cu care iti imparti viata va sti sa te consoleze atunci cand te simti dezamagita.

Capricorn

Problemele financiare iti dau din nou batai de cap si acest aspect iti ingreuneaza planurile pe care le ai pentru vacanta de vara. Opiniile celor din jur sunt de cele mai multe ori neimportante pentru tine deoarece te orientezi dupa propriul sistem de valori.



Varsator

Acorzi multa atentie regulilor sociale si morale si de aceea te tii mereu de cuvant atunci cand faci o promisiune. Partenerul te sprijina din plin in toate deciziile pe care le iei, iar determinarea de care dai dovada va face ca viata ta profesionala sa infloreasca si sa sa dezvolte exact asa cum iti doresti.



Pesti

Pentru moment, viata de cuplu pare stabila si te simti capabila sa faci fata proiectelor pe termen lung. Te vei simti foarte schimbata si acest lucru iti induce o stare ciudata. Te gandesti sa iti deschizi o afacere personala si de aceea va urma o perioada in care te vei dedica mai mult carierei.