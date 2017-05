Plahotniuc la forumul moldo-monegasc: “Vă asigur că veţi regăsi în Republica Moldova un mediu de afaceri atractiv, benefic şi prietenos”

Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), Vlad Plahotniuc, a dat asigurări, în cadrul Forumului moldo-monegasc, desfăşurat astăzi la Chişinău, că Republica Moldova poate oferi un mediu de afaceri atractiv, benefic și prietenos. La eveniment a participat și alteța sa, Prințul Albert al II-lea de Monaco, care se află la Chișinău într-o vizită oficială.



“Vreau să salut delegaţia oamenilor de afaceri din Monaco şi vă asigur că veţi regăsi în Republica Moldova un mediu de afaceri atractiv, benefic şi prietenos. Am încredere că acest eveniment va contribui ca între lumea de afaceri din Monaco şi cea din Moldova să fie create relaţii comode benefice pentru ambele părţi”, a declarat Vlad Plahtoniuc.



Președintele AOAM a mai subliniat că deși țara noastră are 25 de ani de independență, doar de câţiva ani, Republica Moldova a început să-şi conducă personal destinul şi să privească cu mult mai multă încredere în viitor.



“Suntem hotărâţi să dezvoltăm Republica Moldova şi în toate alte aspecte. Sunt sigur că ţara noastră în condiţii de stabilitate politică şi mobilizare corectă a ponteţialului ţării va înregistra o creştere economică constată în perioada anilor următori. Asemnea performanţe şi condiţii pot avea loc doar în anumite condiţii”, a mai informat Plahotniuc.



El a mai subliniat că echipa guvernamentală, echipa parlamentară si toţi cei implicaţi în procesul de guvernare este implicaţi într-un proces amplu de reforme care vor duce la dezvoltarea constată a ţării. Acest proces va duce la micşorarea birocraţiei, dar şi la consolidarea capacităţilor instituţiilor statului de a-şi gestiona domeniile, potrivit lui Plahotniuc.



Este o ţară mică şi am spus oaspeţilor că este o ţară ambiţioasă, le-a spus Plahotniuc oaspeților. “Totodată, Moldova este o ţară în care au loc reforme, schimbări dinamice. Este o ţară cu un mediu de afaceri în deplină dezvoltare. Moldova este o ţară cu o forţă de muncă bună, calificată şi Moldova este o ţară cu un mediu înconjurător curat. Iată care sunt câteva lucruri de la care aş vrea să pornim atunci când vorbim de colaborare.



Suntem în căutare de prieteni şi parteneri. Putem şi vrem să oferim tuturor potenţialilor investitorilor care vor să vină în Republica Moldova colaborare şi oportunităţi de dezvoltare.Am încredere în viitorul prosper al Republicii Moldova şi m-aş bucura dacă la făurirea acestui viitor şi-ar lăsa amprenta prin implicare şi investiţii şi oaspecţii noştri din Monaco", a mai spus Plahotniuc.