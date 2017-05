20 de lucruri pe care nu le ştiai despre cutremure

Ştiaţi că în fiecare an se produc în lumea întreagă aproximativ 1,3 milioane de cutremure de pământ, în urma cărora îşi pierd viaţa aproape 8.000 de oameni?



Iată 20 lucruri pe care nu le stiai despre seisme:



1. Aproximativ 80% din totalul cutremurelor se produc de-a lungul Cercului de Foc al Pacificului, bordură care delimitează Pacificul, iar aici se află nu mai puţin de 452 de vulcani, aproximativ 75% din totalul vulcanilor activi şi adormiţi de pe Terra. Evenimentele naturale pentru erupţiile sau impactul meteoriţilor pot provoca seisme, dar majoritatea au loc din cauza mişcărilor plăcilor continentale.



2. Suprafaţa pământului este formată din 20 de plăci care se mişcă constant. Presiunea creşte în cazul alunecării unei plăci, fapt care poate provoca o rupere a scoarţei terestre, generând cutremure.



3. În fiecare an se produc aproximativ 1,3 milioane de seisme, majoritatea cu o magnitudine de 2,9 sau mai mică.



4. Numai în California se produc aproximativ 10.000 de cutremure pe an.



5. Cutremurele ucid anual aproape 8.000 de oameni. Se estimează că în ultimii 4.000 de ani, şi-au pierdut viaţa din cauza seismelor aproximativ 13 milioane de oameni.



6. Seismele sunt cauzate în principal de faliile geologice, dar pot fi provocate şi de alunecările de teren, de testele nucleare şi testele cu rachete şi în urma activităţii vulcanice.



7. Cutremurele pot trezi vulcanii, aşa cum s-a întâmplat în cazul Muntelui Sf. Elena din SUA în 1980, sau în cazul Muntelui italian Etna, care a erupt brusc în 2002.



8. În fiecare an, are loc cel puţin un cutremur cu magnitudinea de 8 grade pe scara Richter.



9. Un seism poate elibera de sute de ori mai multă energie decât o bombă nucleară, precum cea care a lovit Hiroshima, în Japonia, în 1945.



10. Seismele care se produc într-o parte a Terrei pot zgudui cealaltă parte a planetei. Cercetătorii care au studiat cutremurul din 2004, cel care a generat tsunamiuri în Oceanul Indian, au descoperit că seismul a slăbit cel puţin o porţiune din falia San Andreas din California. Cutremurul din 1960 din Chile a generat trepidaţii timp de mai multe zile pe întreaga suprafaţă a Pământului.



11. Cel mai ucigaş cutremur care a lovit vreodată Pământul, atestat prin documente, a avut loc pe 23 ianuarie 1556, în provincia Shansi din China. Se estimează că atunci şi-au pierdut viaţa 830.000 de persoane.



12. Cel mai violent seism care ar fi avut loc, conform mitologiei si traditiei orale, s-ar fi produs în anul 1201 în estul Mediteranei. Atunci ar fi murit peste un milion de persoane.



13. Cutremurul cu cea mai mare magnitudine, de 9,5, a fost înregistrat în Chile, pe data de 22 mai 1960. Cel mai mare seism care a lovit SUA a avut o magnitudine de 9,2 şi a lovit Prince William Sound în Alaska, pe 28 martie 1964.



14. Cea mai gravă alunecare de teren generată de un cutremur a avut loc în anul 1920 în provincia Kansu din China. Alunecarea de teren a ucis aproximativ 200.000 de persoane. Cel mai mare tsunami generat vreodată de un cutremur s-a produs în Japonia în anul 1771, valurile atingând o înălţime de 85 de metri.



15. Unii oameni de ştiinţă consideră că animalele pot simţi trepidaţiile care preced un seism, în timp ce alţii afirmă că animalele pot detecta semnalele electrice generate de deplasarea plăcilor.



16. Falia San Andreas din SUA se deplasează cu aproape 6 cm pe an. Cu această viteză, San Francisco şi Los Angeles vor sta alături în 15 milioane de ani.



17. Cutremurul care a avut loc în 2011 în Japonia a mişcat masa Terrei spre centru, provocând o accelerare a mişcării de rotaţie a planetei şi o scurtare a zilei cu 1,6 microsecunde. Seismul din 2004 din Sumatra a scurtat ziua cu 6,8 microsecunde.



18. Soarele şi Luna pot, de asemenea, să genereze trepidaţii în scoarţa terestră. Se ştie de mult că Luna şi Soarele creează „valuri” în scoarţă, o versiune mai mică a valurilor oceanelor. Acum, cercetătorii susţin că influenţa pe care Soarele şi Luna o au asupra faliei San Andreas stimulează generarea de trepidaţii în falie, la adâncimi mari, scrie bucurestifm.ro.



19. Un astfel de mic „val” în scoarţă a determinat deplasarea unui oraş din Chile, Concepcion, cu peste 3 metri în urma cutremurului din 27 februarie 2010, care a avut o magnitudine de 8,8. De asemenea, cercetătorii afirmă că seismul a schimbat rotaţia planetei, scurtând ziua.



20. In Romania cutremurul din 4 Martie 1977 a facut cele mai multe victime.