Ce spun astrele azi, 4 mai

Berbec

Dragostea si prietenia sunt foarte legate intre ele si una nu poate exista fara cealalta, mai ales in ceea ce te priveste. Pentru a te simti bine, ai nevoie de foarte multa atentie si partenerul tau de viata este pilonul principal in cadrul acestui proces.



Taur

Astrele iti ofera o perioada de pauza binemeritata in viata ta sentimentala. Ai nevoie de independenta si in aceasta perioada din viata ta, tot ceea ce iti doresti este sa iti petreci timpul singura. Mai mult decat atat, iei in calcul si posiblitatea de a-ti lua liber de la birou.



Gemeni

Esti nelinistita, nervoasa si ti-e destul de greu sa te controlezi. Dintr-odata te gasesti intr-o dispozitie foarte apatica si nu reusesti sa gasesti un echilibru. Nu te simti deloc confortabil cu situatiile emotionale intense si asta va cauza confuzie intre tine si ceilalti.



Rac

Daca esti implicata intr-o relatie, dragostea iti arata faptul ca ar trebui sa fii constienta de lucrurile frumoase pe care le ai. Daca esti singura, astazi exista posibilitatea de a-ti intalni sufletul pereche si ar trebui sa fii mai receptiva la ceea ce se intampla in jurul tau.



Leu

Iti doresti foarte mult sa ai posibilitatea sa calatoresti si de aceea faptul ca vei rasfoi o revista cu destinatii de vacanta te trimite cu gandul la aceste visuri. In interactiunile cu cei din jur este nevoie de rabdare si de prezentarea ideilor pe care le ai intr-o maniera cat mai constructiva.



Fecioara

Atunci cand toate lucrurile merg exact asa cum iti doresti, simti o nevoie neinteleasa de a schimba ceva. In ceea ce priveste viata sentimentala, nu te mai simti deloc confortabil in cadrul relatiei pe care o ai, iar motivele acestei stari nu-ti sunt deloc clare.



Balanta

Atmosfera din relatie nu e foarte placuta din cauza configuratiei planetare actuale care ti-e potrivnica intru totul. Astazi sunt foarte probabile diferentele de opinie, ba chiar si confruntari mai violente. Daca esti singura, astazi nu este o zi foarte buna pentru a avea intalniri.



Scorpion

Nu exista niciun fel de rabdare sau toleranta in viata ta sentimentala. Partenerul, dar si prietenii sunt enervati foarte repede de atitudinea ta. Echilibrul emotional depinde de tine pentru ca, daca conexiunile sunt puternice, atunci tensiunea nu te va afecta.



Sagetator

Problemele financiare iti dau din nou batai de cap si acest aspect iti ingreuneaza planurile pe care le ai pentru vacanta de vara. Opiniile celor din jur sunt de cele mai multe ori neimportante pentru tine deoarece te orientezi dupa propriul sistem de valori.



Capricorn

La nivel emotional, ai parte de o zi satisfacatoare. Daca iti analizezi viata, impresiile cu care ramai sunt pozitive. Intuitia nu te dezamageste astazi, iar abilitatea ta de a seduce e foarte evidenta. Reusesti sa te relaxezi spre seara, mai ales ca circumstantele actuale iti permit sa fii tu insati.



Varsator

Daca esti intr-o relatie, iti place sa prezici ce se va intampla in viitorul apropiat si nu eziti sa planuiesti vacanta de vara pentru amandoi. Petreci destul de mult timp gandindu-te la asta. Daca esti singura, vei fi foarte preocupata cu munca si nu vei avea timp sa te concentrezi pe partea emotionala a vietii tale.



Pesti

Emotiile intense iti afecteaza psihicul. Esti indragostita, insa ti-e foarte greu sa iti exprimi sentimentele si sa intelegi ce anume te deranjeaza. Configuratia astrala te ajuta sa te apropii de partenerul tau. Daca esti singura si abia ai trecut printr-o despartire, te simti slabita si vulnerabila.