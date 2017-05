Reuters despre Guvernul de la Chișinău: Autoritățile continuă să facă progrese semnificative

Publicații prestigioase cunoscute la nivel mondial, cum ar fi Washington Post, Daily Mail, Reuters, Times of India, Investing.com, CNBC.com, au scris despre aprecierile pozitive ale Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Guvernului Republicii Moldova.



Reuters și Daily Mail au remarcat că autoritățile continuă să facă progrese semnificative în abordarea vulnerabilităților de lungă durată în sectorul financiar și promovarea reformelor structurale. Totodată, potrivit surselor menționate, exstă un angajament ferm al Guvernului FIlip privind buna gestionare economică. Economia se estimează că va crește cu 4,5 la sută în 2017, mai mare decât prognozele anterioare, a subliniat Reuters.



În același context, renumita publicație Washington Post sau Associated Press subliniază că eforturile autorităților de la Chișinău au contribuit la consolidarea stabilității financiare și creșterea economică a revenit.



Reamintim că FMI a lăudat Guvernul de la Chișinău pentru revenirea creșterii economice și avansarea reformelor structurale, pentru realizarea Acordului de finanțare cu FMI, pentru eforturile de restabilire a sistemului financiar etc.