Ce spun astrele azi, 3 mai

Berbec

Atmosfera din viata ta sentimentala iti scoate in evidenta sensibilitatea. Gesturi frumoase si intentii bune fac ca iubirea dintre tine si partener sa devina mai puternica pe zi ce trece. Tandretea de care dai dovada il atrage pe partenerul tau care va dori sa petreaca cat mai mult timp langa tine.



Taur

Daca esti intr-o relatie, iti poti pune intrebari legate de fidelitatea partenerului tau. Singura, ziua nu e deloc favorabila pentru a intalni persoana perfecta pentru tine. Poti totusi sa profiti de aceasta perioada pentru a finaliza proiecte importante la locul de munca.



Gemeni

Ascultandu-ti emotiile, reactiile tale vor fi prompte si calduroase. Intr-o relatie, iti reorganizezi viata de zi cu zi. Pe aceeasi lungime de unda, partenerul tau va lasa totul balta pentru a petrece seara cu tine. Singura, senzualitatea ta face minuni si vei seduce cu usurinta o persoana pe care abia ai intalnit-o.



Rac

Frustrata de probleme materialiste care nu au nimic de-a face cu dragostea, astazi vei fi destul de instabila emotional, cu o tendinta de a te inchide in sine. Ar trebui sa permiti prietenilor sa incerce sa te scoata din aceasta dispozitie proasta.



Leu

Natura ta seducatoare poate genera cateva crize de gelozie in jurul tau. E esential sa comunici cu iubitul tau daca vrei sa eviti disputele. Astazi te simti destul de euforica din punct de vedere emotional. Comportamentul tau foarte increzator induce frustrare celor din jur.



Fecioara

Asteapta-te la o atmosfera foarte buna din punct de vedere sentimental. Vei avea parte de o multime de surprize placute astazi. Ziua ta nu putea incepe mai bine decat atat pentru ca se pare ca toata lumea se da peste cap ca sa-ti faca pe plac si sa te incante.



Balanta

O persoana din exterior isi va baga nasul in treburile tale, fapt care nu va fi deloc pe placul tau. Atmosfera nu e cea mai buna, insa sentimentele nu sunt afectate de acest climat ostil. O lipsa serioasa de intelegere va persista pe tot parcursul zilei si e posibil sa ai parte de remarci neplacute din partea partenerului tau.



Scorpion

Astazi te decizi sa uiti anumite lucruri pentru a nu ramane suparata. Esti mandra de modul in care iubesti si, atat timp cat iti tii ego-ul pentru tine, relatia ta personala va functiona mult mai bine. Chiar daca cineva te-a ranit, esti capabila sa treci peste dezamagire, spunandu-ti ca meriti ceva mai bun.



Sagetator

Astrele te incurajeaza astazi sa fii increzatoare si comunicativa. Ai tendinta, in mod natural, de a vorbi despre sentimentele tale, un lucru pe care nu-l faceai pana mai ieri. Aceste interactiuni iti schimba relatia actuala sau viitoare intr-un mod pozitiv.



Capricorn

A spune ca totul merge bine in viata ta emotionala ar fi un pic departe de adevar. In orice caz, te straduiesti din rasputeri sa faci lucrurile sa mearga. Ai o dispozitie romantica si pentru a-ti stabiliza relatia esti atenta si grijulie cu partenerul tau, oferindu-i o seara de neuitat.



Varsator

Climatul in dragoste nu e ideal si asta se intampla fie ca esti singura, fie ca esti intr-o relatie. Vechi gelozii te enerveaza si nu prea esti de acord cu ceea ce aduce partenerul tau in relatie. Singura, nici tu nu scapi de aceasta stare, insa in cazul tau regretele sunt cele care te supara.



Pesti

La nivel sentimental, relatiile tale ating un nivel haotic. Esti mult mai posesiva decat de obicei cu partenerul tau si acest comportament este posibil sa il enerveze la culme. Invata cum sa asculti si in special, lasa lucrurile sa evolueze de la sine fara sa le fortezi tu.