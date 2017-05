Boardul FMI a aprobat acordarea unei noi tranșe în valoare de 21,5 milioane de dolari printr-o procedură simplificată, datorită reformelor Guvernului și implementării cu exactitate a prevederilor programului cu FMI

Datorită reformelor Guvernului și implementării cu exactitate a prevederilor programului cu Fondul Monetar Internațional, boardul FMI a aprobat acordarea unei noi tranșe în valoare de 21,5 milioane de dolari printr-o procedură simplificată, așa numita „lapse of time procedure”, au menționat președintele Parlamentului, Andrian Candu și premierul Pavel Filip.



”Republica Moldova a obținut noua tranșă printr-o procedură simplificată -lapse of time- este o paralelă cu studentul care învață bine și i se pune automat examenul”, a menționat Pavel Filip într-un briefing.



El a precizat că acest lucru a fost reușit datorită unei bune cooperări dintre Guvern, Parlament și Banca Națională. „Am muncit de comun acord, este un efort conjugat, Guvernul nu poate face nimic dacă nu are susținerea majorității parlamentare și dacă nu este parte a echipei și guvernatorul BNM”, a menționat premierul.



Totodată, el a arătat că raportul FMI este și un răspuns pentru cei care spun că Guvernul nu implementează reforme. „Nu a fost deloc simplu de aceea în replică tuturor criticilor care spun că nu face reforme guvernul, pe noi ne interesează ult și părerea insittuțiilor internaționale, or răspuns a aceste este raportul FMI”.



Pavel Filip a precizat că Republica Moldova a primit deja aproape 30 de milioane de dolari din partea FMI, iar următoarea tranșă de 7 milioane va ajunge la Chișinău chiar săptămâna viitoare. „Așa că relațiile cu FMI sunt bune și pentru noi este importantă aprecierea acestei instituții”, a concluzionat Pavel Filip.



Și Andrian Candu a remarcat succesul relațiilor cu FMI, menționând aportul instituțiilor statului. „Astăzi vedem cât de succes este guvernul și majoritatea parlamentară care a venit cu toată susținerea celor întreprinse de guvern pentru a avea un succes atât de bun față de FMI”, a declarat șeful Legislativului.



Potrivit evaluărilor Consiliului de Directori al FMI, Programul se implementează așa cum a fost planificat, a revenit creşterea economică și autorităţile își asumă în continuare asigurarea unei gestionari sănătoase a economiei. Continuă eforturile de reabilitare a sistemului financiar-bancar și reformele structurale avansează. Politica monetară se axează pe menținerea stabilității prețurilor în contextul regimului flexibil al ratei de schimb, iar politica bugetar-fiscală se axează pe asigurarea sustenabilității și crearea spațiului necesar pentru acoperirea cheltuielilor prioritare.