După ce se lăuda pe la toate colțurile cu prietenia lui Karamalak, Usatîi vrea să șteargă urmele. Dar e târziu

După ce cunoscutul „vor v zakone” Grigore Karamalak a revenit în atenția opiniei publice drept unul din comanditarii tentativei de asasinat a politicianului Vlad Plahotniuc, Renato Usatîi încearcă să șteargă orice legătură cu acesta, susținând că nici măcar nu-l cunoaște bine.



Însă declarațiile de acum ale lui Usatîi se bat cap în cap cu cele de acum câțiva ani când el se mândrea cu faptul că este prieten și chiar vecin cu Karamalak, dar, din câte se poate observa din mai multe interceptări ale convorbirilor telefonice și cu alți apropiați ai acestuia, personaje cunoscute în lumea interlopă.



Apropo, anterior, într-un material de investigație se arăta că Usatîi a fost reținut de poliție ca membru al grupării lui „Bulgaru” încă la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Usatîi a declarat ulterior că a fost reținut doar pentru documentare apoi eliberat. Ulterior a negat spunând că în acea perioadă era doar în clasele VIII-IX-a.



Însă având în vedere că Usatîi s-a născut în 1978, este clar că atunci avea cam 20 de ani. Sau poate o fi rămas repetent vreo 7 ani?



În 2013 acesta a publicat și o fotografie în care apare alături de Bulgaru, iar acum încearcă să convingă că nu-l cunoaște bine. Pe lângă fotografia cu Karamalak, în 2013, Usatîi a apărut în trei înregistrări telefonice din iarna 2011-2012, vorbind cu şi despre lideri din lumea criminală.



Cel mai mult, Usatîi a discutat cu Alexei Bucătari, zis „Lioha Bucătari”, despre care presa a scris că ar fi fost „locotenentul” lui Malhaz Djaparidze – un „hoţ în lege” moldovean care, în 2008, a murit în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău. După moartea acestuia, Bucătari, pe care Usatîi îl numea „brat” (frate, n.r.), a primit titlul de „blatnoi”, cin acordat în lumea interlopă, după cum scria în 2014 Ziarul de Gardă.



Cei doi planificau să recupereze banii datoraţi de „bancherul negru” Gherman Gorbunţov unor businessmani ruşi pe care Usatîi îi reprezenta în R. Moldova. Sumele vehiculate în discuţie erau de sute de milioane de USD. Unul dintre numele invocate telefonic de Usatîi este cel al lui Averin Victor Sergheevici, zis „Avera” — membru important al sindicatului criminal rus Solntsevskaya Bratva, sau cel al lui „Grişa”, adică Grigore Karamalak, cu care Usatîi spunea că, fiind vecini, are întâlniri în fiecare săptămână. Site-ul rusesc crimerussia.ru scria chiar că Usatîi a fost „executorul dorinţelor” grupării criminale Solntsevskaya Bratva, care-şi desfăşoară activitatea din Federaţia Rusă.



Usatîi este apropiat și cu un alt membru al grupării lui Karamalak - Gheorghe Nazaruc (printre ciraci- Jora) care in Rusia, e cetățean cu acte în regulă, pe numele Gheorghi Orlov. Jora ar fi fost emisarul de la Moscova al lui Karamalak, care, în complicitate cu alţi trei oameni ai lui „Bulgaru” (printre care şi preşedintele Federaţiei de Judo), ar fi șantajat un om de afaceri moldovean. Jora a reușit să scape de oamenii legii de la Chișinău, nu însă și de o amendă pentru încălcări rutiere, în timp ce conducea fostul „Mercedes” al lui Renato Usatîi pe contrasensul unei străzi din Moscova. “Jora, pare că s-ar şti destul de bine cu Usatîi, dacă ţinem cont de faptul că Moscova l-a văzut de mai multe ori la volanul uneia dintre maşinile de lux deţinute de Usatîi. Era în 25 iunie 2014 când Jora a fost sancționat contravențional de poliția moscovită pentru - ca să reamintim - conducerea pe contrasens a automobilului respectiv, un Mercedes Benz CL63 AMG cu numărul de înmatriculare P226KE 777. Daţi un clic pe Net să vedeţi ce bolid impresionant e ăsta!”, a scris deschide.md.



„Da, îl cunosc pe acest om, încă din 1995. Dar asta nu înseamnă nimic. Cunosc şi alţi oameni de-ai lui Karamalak, ca şi pe dânsul. E şi normal: suntem vecini cu Grigore Karamalak care stă la 5 kilometri de mine. Am mai spus-o”, a recunoscut Usatîi într-o investigație publicată de portalul Deschide.md.



În plus, Usatîi de zeci de ori a făcut trimitere la informații confidențiale pe care le deține despre discuțiile lui Karamalak cu diferiți politicieni de la Chișinău, ceea ce demonstrează că este un apropiat al acestuia.



Ca de obicei, e greu de înțeles unde este „adevărul” lui Usatîi, pentru că de fiecare dată este diferit. Cert este că oamenii și-au pierdut încrederea în el, dovadă fiind și ultimele rezultate ale Barometrului Opiniei Publice.