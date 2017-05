Ce spun astrele azi, 2 mai

Berbec

Scopul tau in acest moment este sa duci la indeplinire cat mai multe lucruri deoarece asa vei progresa la locul de munca si tot asa iti vei satisface cateva dorinte personale. Esti responsabila si demna de incredere in orice situatie. Dupa-amiaza petrece-o cu prietenii si lasa deoparte munca.



Taur

Activitatile de acasa iti vor distrage atentia de la munca, cel putin in aceasta zi. Esti sensibila si ingrijorata pentru toti membri familiei tale, care intampina cateva greutati in aceasta perioada. O buna parte din probleme sunt temporare si esti indeajuns de inteleapta incat sa cantaresti bine optiunile.



Gemeni

Abilitatile tale creative te ajuta sa rezolvi anumite probleme in aceasta dimineata. Elimini foarte repede lucrurile neesentiale si care nu prezinta importanta si faci ce poti pentru a iti indeplini scopurile profesionale. Seara este potrivita pentru a fi inconjurata de prieteni.



Rac

Conexiunile cu anumite persoane joaca un rol foarte important in viata si in echilibrul tau emotional. Te intereseaza mai multe domenii, cum ar fi educatia, calatoriile, filozofia sau religia. In ultima perioada iti petreci destul de mult din timpul tau liber studiind.



Leu

Ceilalti te apreciaza pentru abilitatea de a lua decizii practice legate de chestiunile colective. Chiar si asa cineva gelos pe tine nu va fi de acord cu nimic din ce faci sau zici. Pastreaza-ti calmul si vezi-ti de alte tale in continuare pentru ca nimic din ce spui nu va avea efect asupra persoanei in cauza.



Fecioara

Disciplina mentala si rabdarea sunt elemente esentiale in momentul in care intri intr-un grup nou. Gandesti lucrurile in perspectiva, iei in considerare toate detaliile si tii cont de experientele anterioare inainte de a lua o decizie. Cariera e pe primul loc si esti meru foarte calculata inainte de a face ceva.



Balanta

Se poate spune ca emotiile vor pune stapanire pe modul in care te comporti cu cei din jur astazi. Asta iti poate afecta judecata asa ca probabil nu e cea mai buna idee sa te ocupi de lucrurile si situatiile delicate. Totusi abilitatile tale de comunicare joaca un rol foarte important in evenimentele zilei.



Scorpion

Niste energii puternice creeaza haos in viata ta. Actiunile de astazi au efecte pe termen lung asa ca ai grija ce faci! Esti capabila sa te adaptezi atunci cand e necesar sa lucrezi in echipa si te vei folosi de acest lucru in contextele profesionale in care te vei afla astazi.



Sagetator

Dispozitia ta e foarte buna, insa nu o lasa sa pericliteze disciplina si atentia la detalii necesare ca sa iti duci planurile la indeplinire. Mintea ta este ascutita si foarte receptiva la tot ceea ce este in jur. Bazeaza-te pe lucruri concrete in luarea deciziilor importante!



Capricorn

E posibil sa dai peste cateva dificultati la locul de munca, iar timpul va trece fara sa-ti dai seama. Ai foarte multe lucruri de facut si trebuie sa fii foarte atenta sa nu gresesti pentru ca e foarte usor sa omiti detalii. Pe langa profesionalism si seriozitate, esti si sociabila incurajandu-ti colegii sa progreseze.



Varsator

Eficienta ta la locul de munca a fost afectata de un program foarte incarcat, insa acum debordezi de energie si asta te ajuta sa recuperezi. Chiar daca ti-e greu sa pleci de la birou pentru ca ai atatea de facut, incearca sa iesi inainte de pranz pentru a-ti limpezi mintea.



Pesti

Astazi pui accentul pe sociabilitate. Ar trebui sa ai parte de o zi in care lucrurile sa functioneze de la sine atat din punct de vedere profesional, cat si personal. Tensiunile din trecut sunt rezolvate cu usurinta si esti constanta si sigura pe tine atunci cand vine vorba de alegerile pe care le faci.