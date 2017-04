Ce spun astrele azi, 1 mai

Berbec

Spre deosebire de ultimele zile, astazi iti petreci marea majoritate a timpului observand si asteptand in loc sa ai intitiativa. Nu faci niciodata prima miscare in dragoste, insa asta nu inseamna ca nu astepti sa ai parte intalniri amoroase. Raspunzi pozitiv la toate ofertele partenerului tau.



Taur

Nu esti foarte comunicativa din cauza influentelor lui Saturn. Apreciezi cu rezervare lucrurile care ti se intampla si nu-ti exprimi foarte usor sentimentele. Este excelent daca reusesti sa citesti printre randuri pentru ca cineva care nu te cunoaste te va percepe ca distanta si rece.



Gemeni

Lasi senzatia ca esti un pic exagerata pe frontul sentimental astazi. Intr-o relatie, cauti constant aprecierea celuilalt si il vei sufoca in cautarea ta de complimente. Singura, iti doresti sa-ti urmezi inima, insa ai grija sa nu fii prea naiva de aceasta data.



Rac

Nu te astepti sa fii ajutata cu sfaturi despre cum sa ai parte de o relatie sentimentala frumoasa deoarece pentru tine tot ce conteaza sunt propriile sentimente. E posibil ca partenerul tau sa nu aprecieze foarte mult aceasta atitudine pentru ca se simte dat la o parte.



Leu

Pana si tu te-ai plictisit de propriile tale schimbari de dispozitie. Iti dai seama ca te misti in cerc si realizezi ca e momentul potrivit sa faci o schimbare in viata ta sentimentala. Fie ca esti singura sau intr-o relatie, iti schimbi comportamentul pentru a gasi echilibrul emotional de care ai nevoie.



Fecioara

Dispozitia ta e destul de iubitoare, iar senzualitatea aduce ceva in plus vietii tale sentimentale. Intr-o relatie, stresul recent e calmat de sensibilitatea si dedicarea partenerului tau care cauta mereu sa iti faca pe plac si sa te faca fericita.



Balanta

Proiectele tale, chiar si cele incepute in urma cu ceva vreme, iti afecteaza relatia pe care o ai cu partenerul tau. Nu amana pe maine ceea poti face astazi! Singura, e o zi foarte grea pentru tine. Nimic nu merge bine nici macar pe plan profesional deoarece acolo ai foarte multe intarzieri in ceea ce priveste taskurile.



Scorpion

Nu e cea mai linistita zi atunci cand vine vorba de relatia ta. Plantele sunt intr-o lupta energetica intensa si ai impresia ca tu esti cea care conduce aceasta lupta. Singura, nu mai esti atat de sigura cu privire la ceea ce iti doresti in plan sentimental si ai tendinta sa flirtrezi destul de mult.



Sagetator

Te simti vulnerabila la interior fara sa poti sa explici de ce. Acest lucru se intampla din cauza dubiilor cu care ai de-a face in aceasta perioada care te fac sa reactionezi prea emotional. Construieste-ti un zid care sa te protejeze de cuvintele celor din jur menite sa te faca sa suferi!



Capricorn

Anturajul tau tinde sa te influenteze un pic prea mult din punct de vedere sentimental si asta iti creeaza destul de multe probleme. Nu mai rezisti cu atat de multa presiune pe umeri si esti obligata sa te confrunti si cu problemele celor din jur, fapt care nu-ti mai lasa deloc timp liber.



Varsator

Determinata sa fii disponibila, vei avea niste initiative surprinzatoare. Ai terminat-o cu promisiunile desarte si esti pusa pe fapte mari. Intr-o relatie, organizezi o iesire romantica pentru partenerul tau. Incantat de tine, acesta te va trata cu foarte multa afectiune.



Pesti

Esti foarte sensibila si nu tolerezi deloc critica in legatura cu viata ta sentimentala. Indiferent de problemele care exista, iti aperi relatia cu orice pret. Nu iti pui nici macar intrebarea daca aceste critici sunt bazate pe lucruri palpabile sau nu.