Ce spun astrele azi, 30 aprilie

Berbec

Incerci din rasputeri sa aduci echilibrul in dragoste si in viata ta personala. Atunci cand te decizi sa seduci, creezi haos in jurul tau. Daca esti intr-o relatie, dorinta ta de a avea o iubire pe termen lung va avea un impact puternic asupra partenerului tau.



Taur

Pentru tine, dragostea e ca un puzzle, insa intampini dificultati in a gasi partile care trebuie. Opozitia dintre Luna si Uranus va sadi o samanta de indoiala in mintea ta si asta te va face sa fii destul de timida in situatiile emotionale. Fii rabdatoare pentru ca totul se va sfarsi cu bine!



Gemeni

Ai parte de o comunicare destul de constructiva astazi, iar partenerul tau iti poate intelege foarte usor dorintele. Destul de fericita cu viata ta actuala, ai dispozitia de a planui o iesire romantica, chiar daca nu vei gasi foarte usor destinatia perfecta pentru tine si partener.



Rac

Ziua promite sa fie plina de evenimente placute si interesante. Incerci sa echilibrezi dragostea si viata sociala. Comunicarea e un punct forte si esti foarte convingatoare. Viata ta sentimentala se afla sub semnul intrebarii, in timp ce tu te ocupi de cateva proiecte profesionale ca sa iti distragi atentia.



Leu

Starile tale sunt influentate de idei confunze si incoerente. Fata in fata cu sentimentele tale, simti ca nu esti capabila sa actionezi sau sa reactionezi pozitiv. Marte se joaca cu emotiile tale si ai impresia ca scapi lucrurile de sub control. O astfel de situatie te poate destabiliza sau chiar stresa.



Fecioara

Viata ta amoroasa este protejata, insa va fi agitata de comportamentul tau impulsiv. Sensibila, vei vedea fiecare comentariu care te contrazice ca pe un atac personal. Intr-o relatie, jumatatea ta va incerca in mod constant sa se justifice in fata ta. Enervat, acesta va inceta sa mai comunice cu tine.



Balanta

Pe front sentimental, tensiunile vor fi in meniul zilei. Cautand metode sa-ti manageriezi problemele, vei fi foarte ocupata mare parte a dupa-amiezei. Situatia se va imbunatati pe seara atunci cand starea de iritabilitatea de pe parcursul zilei se va ameliora.



Scorpion

Astazi nimic nu va fi foarte sigur si vei fi foarte ferma atunci cand va veni vorba de cea mai mica greseala. Contradictiile tale emotionale vor ramane o enigma pentru partenerul tau. Nici tu nu intelegi mare lucru din actiunile tale, insa va trebui sa-ti sustii punctul de vedere.



Sagetator

Stii mereu care sunt pasii pe care doresti sa ii urmezi si nu te lasi batuta indiferent de situatia in care te afli. Sfarsitul zilei l-ai pastrat distractiei si relaxarii. Doresti sa petreci mai mult timp in compania persoanelor dragi si de aceea nu vei da curs invitatiei de a petrece seara in familie.



Capricorn

Astazi este posibil sa-ti pierzi cumpatul foarte repede pe plan sentimental datorita faptului ca esti supusa de catre persoana iubita la o presiune foarte mare. Ziua de astazi va fi un pic diferita si vei gasi argumentele potrivite pentru a-ti justifica furia pe care o resimti.



Varsator

Astazi te hotarasti sa faci ordine in viata ta sentimentala. Preferi sa intalnesti persoane noi si interesante decat sa te complaci la infinit in relatii mediocre. Intuitia este cea care te ghideaza pe tot parcursul zilei, asa ca ascult-o inainte sa iei orice fel de decizie.



Pesti

Firea ta dinamica si energica te orienteaza catre actiune si de aceea reusesti sa te faci remarcata. Ori de cate ori ai ocazia iti sustii punctul de vedere si iti expui ideile intr-un mod elocvent. Esti o persoana comunicativa care reuseste sa se exprime cu usurinta.