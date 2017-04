Un studiu despre iubire

Noua carte a scriitorului Vlad Halipli „Amorologia sau revoluția iubirii”, apărută în colecția IDEAL, 2016, este, în opinia mea, un îndemn al autorului de a ne schimba radical atitudinea față de cel mai înălțător sentiment - iubirea. Care a devenit, cum spune Jiddu Krishnamurti, un cuvânt uzat. Iubire-n sus, iubire-n jos! „Te iubesc!” stă scris cu litere mari pe graduri, pe asfalt, pe acoperișuri, pe rețele de socializare... Ce înseamnă, de fapt, iubirea? Ce exprimă? Mai ales în prezent, în vârtejul noilor tehnologii de comunicație, când azi ești în orașul tău, mâine - pe alt continent, iar poimâine pe o insulă rărtăcită într-un ocean, când printr-un simplu „clik!” la telefonul mobil poți auzi vocea persoanei pe care, crezi, c-o iubești...



Autorul, care a scris și alte cărți la tema iubirii: „Apostolul iubirii”, „Raiul suferințelor iubirii”, „Infernul plăcerilor iubirii”, „Apocalipsa iubirii”, „A cincea Evanghelie”, ne îndeamnă să medităm profund asupra acestui sentiment, din care s-a născut Universul, Lumea, Stelele și Cerul, Pământul nostru. Sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată că Universul e făcut din iubire și prin iubire, că imensele galaxii sunt doldora de dragoste, că Soarele revarsă peste noi Iubire, că natura cu tot ce înseamnă ea - copaci, flori, păsări și animale - este purtătoarea acestui neasemuit sentiment. Și nu de azi, de ieri, ci din totdeauna. Poate noi, oamenii, am încetat să iubim așa, cum și-a dorit Creatorul, poate am uitat ce înseamnă Iubirea Divină, fiindcă și noi, oamenii, suntem sau ar trebui să fim creatorii acestei Iubiri Divine. Calamitatea din Săptâmâna Luminată ar trebui să ne fie o lecție de învățătură.

„Amorologia sau revoluția iubirii” este un studiu profund, cu implicații din istoria literaturii, din biblie, din psihologe, biologie, în care autorul, încerc să afirm, pentru prima oare, vine cu o clasificare a iubirii: dragostea de sine, dragoste romantică, dragoste de familie, dragoste față de Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu față de oameni, dragoste platonică, dragoste față de natură, dragoste față de patrie etc. Am citit cu atenție capitole despre „Amarul iubirii și „Motivul iubirii creatoare”, despre „Mania perfecțiunii” și „Dragostea ca Fata Morgana”, despre „Țâfnă și iubire” și „Arta de a fi iubit(ă)”. Este iubirea o creație? Dar o creație nu în sensul compunerii unei poezii, roman, film, fie și din inspirație, ci a unui efort de a construi o relație bazată pe dragoste, un îndemn de a urma porunca Mântuitorului: „Iubește și vei fi iubit”. Se vorbește azi tot mai mult despre un „deficit” de iubire. Ei bine, Vlad Halipli, prin studiul său, ne demonstrează că lucrurile stau invers: de la o percepere foarte limitată a sentimentului de dragoste în trecut, am ajuns să creăm acum dragoste. Această energie este în interiorul nostru. S-o lăsăm să răbufnească! Să învățăm să iubim! Să conștientizăm! Cartea a fost lansată în cadrul Cenaclului „Ideal”. Citiți-o! N-o să regretați!