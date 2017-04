Ce spun astrele azi, 29 aprilie

Berbec

Te simti foarte aproape de cel de langa tine atunci cand exista pace si armonie intre voi. O intamplare care are loc astazi iti readuce speranta si, indiferent de situatie, te simti implinita. Totodata, esti mai usor de abordat si mult mai putin rigida si negativista.



Taur

Relatia cu partenerul tau este foarte placuta si te face sa te simti implinita. Dificultatile pe care le-ai avut de infruntat in ultima perioada, le-ai uitat deja. Singura, esti mult mai interesata de prezent decat de viitor. Cauti preponderent flirturile in locul relatiilor serioase.



Gemeni

Dorinta de a iubi si de a avea o relatie te cuprinde si te face sa visezi cu ochii deschisi la niste lucruri de care iti este dor. Atunci cand vine vorba de viata profesionala, nu stii sa faci alegeri si de cele mai multe ori ai tendinta sa fii destul de superficiala.



Rac

Ai motive serioase sa crezi ca astazi totul e posibil pe plan sentimental. Ai o dispozitie foarte placuta, iar dinamismul si zambetul tau iti permit sa castigi oamenii de partea ta fara prea mare efort. Nu trebuie sa te prefaci deloc, indiferent de ceea ce ai de facut.



Leu

Aceasta zi poate fi una deosebita pentru tine deoarece vei avea posibilitatea sa aduci un aport important in viata ta. Astrele iti surad, iar tu trebuie sa ramai increzatoare ca in lupta pe care o duci in prezent vei iesi invingatoare si lucrurile se vor indrepta.



Fecioara

Climatul actual promite sa fie destul de tensionat in cea mai mare parte a zilei si va trebui sa gasesti tot felul de solutii pentru a te descurca in toate situatiile prin care vei trece. E momentul sa faci unele concesii si sa revizuiesti o parte din obiceiurile pe care le ai.



Balanta

Intr-o relatie sau singura, exista momente in care regreti anumite lucruri din trecut. Nu esti dispusa sa fii prea dragastoasa cu iubitul tau si ii vei face viata destul de grea. Orice ar incerca, nu va reusi sa-ti schimbe dispozitia si acest lucru va isca un conflict major.



Scorpion

Dragostea dintre tine si partener este afectata de circumstante externe si se pare ca intampini probleme serioase in comunicarea cu partenerul tau. Aceasta situate va face sa dati unul vina pe celalalt. O persoana din exterior va crea haos in viata ta sentimentala si asta te va face sa te simti nedreptatita.



Sagetator

Chiar daca nu esti mereu dispusa sa-ti arati emotiile, va fi o zi in care sentimentele te vor da gata si va trebui sa le accepti exact asa cum sunt. Intr-o relatie, partenerul tau te suporta si-ti face toate poftele. Daca nu esti cuplata, iti vei petrece ziua singura, facand doar ceea ce iti place.



Capricorn

Daca ai impresia ca lucrurile nu merg cum ti-ai dori in relatiile cu ceilalti, nu te impacienta pentru ca ele se vor regla de la sine in urma unor discutii lamuritoare. Astazi vei deborda de energie si vei reusi sa fii foarte productiva din toate punctele de vedere.



Varsator

Astazi totul se rezuma la echilibru si flexibilitate. Sportul te ajuta sa functionezi foarte bine din punct de vedere fizic si psihicul tau se simte revigorat. In familia ta se intampla lucruri pe care nu le poti intelege si accepta si de aceea eviti sa te implici din punct de vedere emotional.



Pesti

Frica de esec te tine in spate pe plan profesional deoarece ajungi sa simti mult prea grea presiunea de pe umerii tai. Incearca sa iti gasesti un echilibru atunci cand vine vorba de aceste aspecte din viata ta deoarece lucrurile se pot inrautati daca pierzi controlul.