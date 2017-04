Cetățenii salută introducerea "ghişeului unic"

Mai puţin timp şi mai puţine cheltuieli. Aceste lucruri şi le doresc oamenii după reorganizarea instituţiilor de stat. Cetăţenii vor să poată perfecta actele cu taxe minime şi fără a sta la cozi.



Rita Strebac a venit dis-de-dimineaţă din raionul Făleşti la Starea civilă din Chişinău pentru a reuşi să modifice un nume dintr-un document. Femeia spune că şi-ar dori să existe un ghişeu unic în care vor fi prestate toate serviciile.



"E bine, e foarte bine. Stai aici în rând la oficiu de starea civilă trebuieşte un act şi din arhivă un act e straşnic. E foarte departe pentru persoane din sate care din de trei ore, de patru ore în rutieră", a afirmat locuitoarea raionului Făleşti, Rita Strebac.



Moldovenii sunt de părere că ar trebui să fie efectuate modificări pentru a reduce din timpul de aşteptare , dar şi din cheltuieli.



"Desigur ar fi mai bine să fie o instituţie pentru toată documentaţia, ai intrat ai făcut toate actele şi esti liber. Nu trebuie să faci aici după te duci în altă parte, adică ai venit ai îndeplinit cerere, ai ridicat actele necesare şi asta e tot".



"Foarte greu. Eu am venit de la Soroca, 200 de kilometri încoace. Am făcut la o oră deatâta că eu nu pot să stau de la ora 8 dimineaţă până după masă. Eu dacă stau în rând eu trebuie să vin o săptămână încoace. Asta bani pierduţi".



"Te poartă pe drumuri în zadar. Eu cred că o să fie mai corect asta ca să nu umble oamenii dintr-o parte în alta. Oamenii vor fi mai mulţumiţi şi nu vor mai sta atâta să piardă timpul".



"De dimineaţă trebuie să umbli în sus şi în jos tot oraşul şi încă nu am rezolvat nimic".



După crearea ghişeului unic cetăţenii vor putea beneficia de serviciile statului acolo unde îşi au reşedinţa şi nu vor fi nevoiţi să parcurgă sute de kilometri pentru a obţine un document.



În componenta Agenţiei pentru Servicii Publice vor intra Camera Înregistrării de Stat, Camera de Licențiere, Întreprinderea de Stat "Cadastru" și Oficiul Stării Civile.