Ce spun astrele azi, 28 aprilie

Berbec

Climatul in dragoste nu e ideal si asta se intampla fie ca esti singura, fie ca esti intr-o relatie. Vechi gelozii te enerveaza si nu prea esti de acord cu ceea ce aduce partenerul tau in relatie. Singura, nici tu nu scapi de aceasta stare, insa in cazul tau regretele sunt cele care te supara.



Taur

Anxietatea ta e vizibila si nu reusesti sa te relaxezi mai deloc in compania partenerului tau. Simti nevoia sa ti se spuna ca esti iubita si sa ti se reamintesca cat esti de importanta. Nu fi posesiva sau jumatatea ta va fi tentata sa stea cat de mult se poate departe de tine!



Gemeni

Lucrezi intr-o atmosfera pozitiva si asta te ajuta sa-ti demonstrezi adevarata valoare. Gandurile negative iti genereaza dureri de stomac, iar aceasta reactie somatica devine tot mai agresiva atat timp cat nu faci nimic ca sa iti schimbi modul de viata.



Rac

Atmosfera de acasa poate fi ruinata chiar de dispozitia ta mentala care nu te lasa sa scapi nimic din vedere si sa fii foarte sceptica cu privire la orice. Esti foarte concentrata asupra greselilor si slabiciunilor partenerului tau. Faci clar mesajul ca nu esti deloc toleranta si cei care se apropie de tine sunt destul de reticenti.



Leu

Daca te gandesti la o schimbare de peisaj in cariera, nu trebuie sa iei decizii pripite. Aflata intr-o situatie destul de dificila, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa zambesti si sa incerci sa ramai pozitiva deoarece cu siguranta vei gasi rezolvare la problemele pe care le ai.



Fecioara

Dubiile tale dispar si relatia personala devine mult mai clara. Ai senzatia ca traiesti un vis pentru ca partenerul tau te face foarte fericita. Nu renunti niciodata la lupta si iti doresti sa evoluezi mereu la cel mai inalt nivel. La birou te descurci exact asa cum iti doresti si astfel reusesti sa capeti mai multa incredere in sine.



Balanta

Reusesti sa-ti consolidezi relatia si sa te apropii si mai mult de partenerul tau, cu care ai parte de niste conversatii foarte constructive. Fericirea iti bate la usa, dar totul depinde de tine daca stii cum sa profiti de acest fapt. Daca esti singura, astazi este posibil sa intalnesti o persoana fata de care vei simti o atractie mare.



Scorpion

La nivel sentimental, relatiile tale ating un nivel haotic. Esti mult mai posesiva decat de obicei cu partenerul tau si acest comportament este posibil sa il enerveze si sa il indeparteze. Invata cum sa asculti si in special, lasa lucrurile sa evolueze de la sine fara sa le fortezi.



Sagetator

Sentimentele tale legate de dragoste nu sunt foarte usor de descifrat. Inceteaza sa te mai ascunzi dupa anumite scuze! Dragostea te face sa vibrezi, insa nu iti arati deloc emotiile pe care le traiesti, iar persoanele pe care le iubesti au dubii in ceea ce te priveste.



Capricorn

Singura, simti nevoia sa fii mai subtila atunci cand trebuie sa seduci deoarece gelozia nu te va ajuta sa cuceresti persoana dorita. Ai grija sa nu vorbesti despre problemele familiale la locul de munca. Norocul e de partea ta in sfera profesionala si trebuie sa ramai consecventa pentru ca acest lucru sa nu se schimbe.



Varsator

Pe parcursul zilei beneficiezi de pe urma legaturii dintre Soare si Uranus. Configuratia astrala pune dragostea pe primul loc si te face sa simti implinirea in plan personal. In ciuda abilitatilor tale comunicative, astazi vei fi mai mult un observator, fapt care te va impiedica sa iei decizii gresite.



Pesti

Impulsivitatea ta va crea o multime de situatii neplacute in zona sentimentala. Daca esti singura, iti doresti sa avansezi stadiul unei relatii, chiar daca nu cunosti foarte bine persoana de langa tine. Ai grija la problemele care pot aparea odata cu aceasta noua etapa!