Credibilitatea BOP, pusă la îndoială: Făcut în 2 zile de calamități și 4 zile de sărbătoare pentru a conveni Maiei Sandu

Institutul de Politici Publice (IPP) este criticat pentru modul în care a fost realizat Barometrul Opiniei Publice (BOP), fiind suspectat că a ales chestionarea respondeților anume în perioada sărbătorilor de Paști ca să o favorizeze pe Maia Sandu în sondaj, deoarece în această perioadă vine diaspora acasă. De asemenea, reputația IPP-ului, dar și veridicitatea BOP-ului este pusă la îndoială în condițiile în care perioada de colectare a datelor, 16 - 23 aprilie, a coincis nu doar cu zilele de sărbătoare, dar și cu zilele în care a nins puternic și a paralizat întreaga țară, fiind practic imposibilă chestionarea respondenților în acele zile.



“Pregatirea unui sondaj: daca prima zi de culegere de date a fost 16 aprilie (in ziua de duminica de Paste) se presupune ca pregatirea cercetarii a fost facute in zilele precedente; este vorba despre etape legate de elaborarea chestionarului, programarea lui pentru tablete sau printarea chestionarelor si, foarte important, instruirea operatorilor. Operatorii oricarei companii sociologice sunt tot moldoveni si sunt extrem de greu de motivat sa lucreze in preajma oricaror sarbatori, nemaivorbind de a lucra chiar in perioada.



Impactul sarbatorilor: nu este deloc recomandata efectuarea etapei de culegere de date in perioada sarbatorilor, de orice tip ar fi aceste sarbatori. In perioada sarbatorilor, oamenii sunt semnficiativ mai fericiti, mai multumiti de viata pe care o au pentru ca: ei sunt acasa, sunt impreuna cu cei apropiati, isi permit sa cheltuie mai multi bani pentru bunuri, nu au stresul activitatilor cotidiene, fac activitati care le ridica dispozitia (se uita la TV, de exemplu, au timp sa se joace, sa stea cu copiii etc.). A derula sondaje mai ales cu tematica socio-politica este o greseala tehnica serioasa, cu impact direct asupra datelor. Pe de alta parte, este extrem de greu de explicat cum poti motiva operatorii sa renunte la toate placerile indicate mai sus si sa lucreze o munca ce presupune deplasari, ore multe pe zi. De obicei, operatorii cu 2-3 zile inainte de sarbatori anunta ca ei nu vor lucra, ca vor pleca la tara, la parinti etc. Disponibilitatea respondentilor este si ea destul de scazuta inainte de o sarbatoare (cum ar fi Pastele blajinilor): sunt multe pregatiri pe care oamenii le au de facut, se deplaseaza in alte localitati etc. Daca mai luam in calcul si consumul de alcool din perioada sarbatorilor, avem un tablou care numai spre derularea de sondaje de opinie in teren nu conduce”, scrie bloggerul Corneliu Gandrabur.



Gandrabur consideră că sunt multe întrebări și suspiciuni și în privința zonelor unei au fost colectate datele și modul cum au fpcut față ninsorilor cei care au chestionat cetățenii. “In data de 20 aprilie (joi) a inceput sa ninga masiv in zona de centru si zona de sud a Republicii Moldova. Ninsoarea s-a intensificat in data de 21. Efectele au fost masive si s-au declansat foarte repede: peste 600 de localitati fara energie electrica, drumuri blocate, mii de copaci prabusiti, apelul autoritatilor ca in zilele imediat urmatoare ca locuitorii sa nu iasa din casa. Intrebarea este cum s-au deplasat operatorii Magenta in zona de centru si sud? Cind au fost realizate chestionarele din Chisinau, de exemplu? (din total esantion, circa 200 de respondenti trebuiau selectati in Chisinau). Care e lista de localitati in care a fost realizat sondajul BOP in zona de centru si sud? S-ar putea sa descoperim ca drumurile erau blocate spre acele localitati si au fost grav afectate de conditiile meteo. Astazi este data de 26 aprilie si noi inca avem probleme in localitati din sud in care operatorii nu pot ajunge (copaci cazuti pe drum), localitati in care nici acum nu este curent electric si operatorii nu au unde incarca tabletele – situatia era mult mai grava in zona de sud in perioada derularii sondajului BOP incepind cu data de 20 aprilie”, se întreabă Gandrabur.



Bloggerul consideră că Arcadie Barbăroșie, directorul IPP, a ales un moment absolut contrar tuturor normelor de efectuare a sondajelor “Un bun specialist in sondaje, dupa cum s-a recomandat pana azi si Barbarosie, nu ar fi admis efectuarea unui studiu in perioada sarbatorilor, mai ales cele Pascale, asta pe langa faptul ca Sudul si Centrul tarii au fost inaccesibile timp de cel putin 2-3 zile.



Totusi, o analiza mai aprofundata m-ar putea plimba putin prin minte lui Barbarosie, iar acolo as gasi un germene de adevar: ca acesta a facut sondajul anume in perioada cand „diaspora” a revinit acasa, respectiv in perioada cand orice rezultat ar trebui sa fie e partea Maiei Sandu”, avansează această ipoteză Corneliu Gandrabur.



“Probabil si din acest motiv, pentru a falsifica opinia publica in mod grosolan, Soros, Sandu si Barbarosie au decis sa faca un sondaj in mijlocul graterelor incinse in zilele de sarbatoare, incercand astfel sa culeaga date care-i aranjeaza la 100%. Dle Barbarosie, sa va fie rusine!”, a încheiat Gandrabur.