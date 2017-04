Ce spun astrele azi, 27 aprilie

Berbec

Interpretarile tale nu sunt cele mai bune si comunicarea din relatie are de suferit din cauza asta. Esti nelinistita mereu si ceri foarte multe de la jumatatea ta. Pentru a evita disputele, apeleaza la o atitudine diplomata. Coordonarea cu colegii este necesara la locul de munca pentru a avea succes intreaga echipa.



Taur

Daca ai ganduri negative, fa cateva eforturi pentru a le indeparta de tine. Temperamentul tau ii face pe ceilalti sa sufere si pot aparea certuri intre voi. Pentru a regasi armonia incearca sa comunici deschis cu ei. Nimic din ceea ce te asteptai nu se va intampla astazi la munca.



Gemeni

Daca esti intr-o relatie, tot ceea ce iti doresti este ca totul sa ramana perfect asa cum este acum. Influenta astrelor te ajuta sa te folosesti de toate mijloacele pentru a-ti indeplini scopurile. Consistenta si bunatatea gesturilor tale vor fi o dovada importanta a sentimentelor pe care le ai.



Rac

Nu ceri prea multe in ceea ce priveste dragostea si de aceea reusesti sa ramai flexibila fata de asteptarile celui de langa tine. Partenerul tau e iritat de indecizia ta cu privire la orice context profesional deoarece considera ca acest fel de a fi te impiedica sa evoluezi.



Leu

Nu-ti place deloc sa astepti sau sa simti ca-ti pierzi timpul atunci cand vine vorba de dragoste. Nu esti deloc rabdatoare, in plus esti destul de egoista si te superi destul de usor. Marte iti creste proasta dispozitie si de aceea ajungi sa ii invinuiesti pe colegii tai pentru orice se intampla la birou.



Fecioara

Atat timp cat iti vei concentra atentia catre taskurile pe care le ai de rezolvat la birou, o sa reusesti sa finalizezi intr-un timp mult mai scurt sarcinile de care esti responsabila. Evita sa fii exagerata in modul in care analizezi lucrurile deoarece este posibil sa accentuezi aspecte fara sens.



Balanta

In viata ta au loc tot felul de evenimente care te tin in priza si de aceea nu ai timp niciodata sa te plictisesti. Incearca sa ai reala incredere in prietenii pe care ii ai si ofera-le posibilitatea sa fie alaturi de tine in momentele in care te simti singura.



Scorpion

Astazi chiar iti este greu sa faci fata izbucnirilor de gelozie ale celor din jur deoarece te-ai saturat sa fie cea care accepta mereu astel de comportamente. Se pare ca astazi nu ai dispozitia necesara sa iti faci griji cu privire la problemele cu care te-ai confruntat in ultima vreme la munca.



Sagetator

Astazi iti folosesti abilitatile pe care le ai pentru a rezolva situatiile critice ce apar la locul de munca. Esti deschisa catre cei din jur si mai mereu dispusa sa le oferi ajutorul neconditionat. Demonstrezi o reala capacitate de a intelege si accepta nevoile celor din jur, chiar si in plan profesional.



Capricorn

Un prieten apropiat iti cere un sfat pertinent cu privire la o situatie critica cu care se confrunta, iar tu vei reusi sa i-l oferi. Echilibrul emotional este foarte important pentru tine si de aceea te implici foarte mult in relatia personala pe care o ai, dar si in relatiile cu prietenii.



Varsator

Pe parcursul acestei zile iti dai seama ca detii informatiile de care ai nevoie pentru a lua o decizie importanta in legatura cu viata ta profesionala. Esti pregatita pentru un nou inceput si iti dai seama ca nimic nu te mai opreste sa faci schimbarea de care ai nevoie.



Pesti

Mai intelegatoare decat de obicei, atragi simpatia persoanelor din jur. Astrele lucreaza in favoarea ta si iti ofera relatii foarte placute bazate pe incredere reciproca. Marte in zodia ta, te face sa ramai grijulie in ceea ce priveste interactiunile cu persoana iubita.