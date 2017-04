STOP FALS! Amplă campanile de manipulare a cetățenilor lansată de partidul lui Usatîi

Reprezentanții partidului lui Renato Usatîi s-au făcut de râs la Strasbourg, unde funcționarii Consiliului Europei au început să-i evite fățiș deja ca să nu trebuiască să le asculte balivernele. Cu toate acestea, Usatîi și presa docilă au făcut mare tam-tam încercând să prezinte în așa fel situația încât se creează impresia că membrii săi de partid, alături de avocata Ana Ursachi au intrat pe covor roșu, dar nu prin ușa din dos, așa cum s-a întâmplat în realitate.



Vicepreședinta partidului lui Usatîi Elena Grițco se laudă că a avut întrevederi de succes la Strasbourg unde a prezentat tot „adevărul” despre situația din Republica Moldova. În realitate însă, delegația lui Usatîi format din Grițco, Ilian Cașu și avocata lui Usatîi, numită și „avocata diavolului” - Ana Ursachi, a umblat de pe un coridor pe altul și nu a reușit să obțină nici măcar o întrevedere oficială.



De fapt, ei nu au ajuns nici măcar în anticamerele oficialilor Consiliului Europei. Cei interesați pot consulta și pagina web oficială a instituției, unde nu apare nici măcar o frântură de frază despre vizita „delegației” lui Usatîi.



Mai mult, din surse demne de încredere am aflat că celor de la Consiliul Europei le este deja greață de „băgăcioșii” de la Chișinău (așa au fost numiți Grițco și Co n.red) și încearcă în fel și chip să-I evite atunci când îi întâlnesc pe holurile instituției. „Ai noștri” sunt însă lipsiți de orice scrupule și încearcă în fel și chip să se bage în seamă ajungând și la aceea încât să solicite să se fotografie alături de fel de fel de funcționari și să-i transmită pozele lui Usatîi ca să demonstreze că-și merită solda.



Elena Grițco i-a depășit însă pe toți, ea lăudându-se că s-a întâlnit chiar cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. „Știrea” a fost imediat tirajată de Omega lui Petcov cu ideea că cei de la Comisia de la Veneția resping votul uninominal. În realitate însă, Grițco nu a avut nicio întrevedere oficială cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, pe de o parte. Iar pe de altă parte, reprezentanții Comisiei nu și-ar prezenta viziunea asupra proiectului până când nu va avea loc vizita de documentare și nu va fi examinat în plen. Cu alte cuvinte, aici, „ai noștri” chiar au dat-o în bară.



„Puterea e în adevăr!” susține sus și tare Usatîi. De aceea nu are nicio șansă să ajungă la putere.