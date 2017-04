Unele alimente sunt făcute pentru a fi consumate împreună. Dar ce ai face dacă ai afla că tocmai aceste asocieri te ajută să slăbeşti? Mănâncă aceste alimente împreună!



O dietă nu trebuie să fie privită ca un chin pentru nimeni. De aceea, cel mai bun lucru pe care îl poţi face pentru tine este să înveţi anumite trucuri care dau rezultate pe termen lung. Ca să scapi de kilogramele în plus nu trebuie să te înfometezi niciodată pentru că acest obicei îţi distruge sănătatea şi, în plus, vei pune kilogramele la loc după ce începi să mănânci normal. Prin urmare, de ce să te chinui şi să-ţi lipseşti corpul de nutrienţi care sunt esenţiali pentru buna funcţionare? Nu ai niciun motiv să faci asta în loc să te concentrezi pe alimentaţie sănătoasă şi să faci cele mai bune combinaţii care te ajută să slăbeşti.

Mănâncă aceste alimente împreună dacă vrei să slăbeşti!



Salată de verdeţuri cu ouă

Un studiu apărut în American Journal of Clinical Nutrition scoate la iveală faptul că verdeţurile sunt mult mai benefice pentru corp atunci când sunt consumate în combinaţie cu ouăle. Acestea favorizează absorbţia eficientă a carotenoizilor, substanţe benefice din verdeţuri, dar conferă şi saţietate, stimulând pierederea în greutate.



Ton cu ghimbir

Această combinaţie te ajută să ai o talie subţire, favorizând arderea grăsimilor din zona abdominală. Ghimbirul accelerează tranzitului intestinal, scăpându-te astfel de senzaţia neplăcută de balonare care apare după masă. De asemenea, tonul furnizează grăsimi omega-3 care au rolul de a împiedica depunerea grăsimilor. Combină împreună aceste două alimente şi consumă-le alături de o porţie de orez integral.



Boabe de porumb cu boabe de fasole

O dietă care conţine proteine şi leguminoase este eficientă atunci când vrei să slăbeşti.

De aceea, combinaţia dintre porumb şi fasole este una câştigătoare. Porumbul, la fel ca bananele mai verzi şi pastele reci, conţine un tip de amidon care împiedică organismul să absoarbă toate caloriile din alimentele consumate. Foloseşte această combinaţie alături de salată proaspătă şi alte verdeţuri pentru a obţine o salată consistentă sau ca topping peste pieptul de pui la grătar.



Spanac cu ulei de avocado

Uleiul de avocado presat la rece este bogat în grăsimi mononesaturate care scad colesterolul şi ţin poftele culinare deoparte. Are un conţinut ridicat de vitamine din complexul B, vitamina E şi potasiu, un mineral care împiedică senzaţia de balonare. Uleiul de avocado merge de minune cu spanacul proaspăt, favorizând absorbţia substanţelor nutritive din spanac şi conferind împreună saţietate. Foloseşte aceste două ingrediente în combinaţiile de salate pe care le faci!



Pui cu ardei iute

Pieptul de pui este săţios şi foarte consumat de persoanele care doresc să slăbească. Ce poţi să faci ca să-i potenţezi efectul? Să adaugi fulgi de ardei iute care conţin capsaicină, o substanţă care stimulează arderea grăsimilor şi suprimă senzaţia de foame. Consumul zilnic de capsaicină accelerează arderea grăsimilor din zona abdominală, după cum se arată într-un studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition. Foloseşte ardeiul iute sau fulgii uscaţi în combinaţie cu pui, peşte, ouă, toast sau legume.



Cafea cu scorţişoară

O cafea simplă cu scorţişoară reduce depunerea grăsimilor în zona abdominală. În plus, scorţişoara îndulceşte uşor cafeaua, astfel că nu mai este necesar să adaugi zahăr sau îndulcitori.