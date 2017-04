Ce spun astrele azi, 26 aprilie

Berbec

Vestile proaste apar in viata ta pentru a-ti distrage atentia de la obiectivele pe care le ai. Din pacate, in ultima perioada si mai ales astazi, nu reusesti sa faci fata provocarilor si starea de oboseala psihica si de melancolie tinde sa se accentueze tot mai tare.



Taur

Esti invadata de dubii si de griji. Mintea iti este tot mai agitata si nu reusesti sa te odihnesti deloc bine. Te simti foarte rigida atunci cand comunici cu cei din jur si iti dai seama ca de cele mai multe ori ai tendinta sa actionezi impulsiv.



Gemeni

Pe parcursul acestei zile esti usor irascibila in interactiunile pe care le ai cu cei din jur si din aceasta cauza spre seara este posibil sa te simti epuizata din punct de vedere psihic. Asculta-ti mai mult organismul si fii atenta la semnalele de alarma pe care ti le transmite uneori.



Rac

Relatia personala se bucura din plin de starea ta joviala si romantica si momentele pe care le petreci alaturi de persoana iubita sunt unice. La birou atmosfera de lucru continua sa fie la fel de tensionata si iti este destul de greu sa te concentrezi asupra sarcinilor pe care le ai de indeplinit.



Leu

Te lasi condusa de ceea ce simti si ajungi in fata unor situatii pe care pur si simplu nu stii cum sa le manageriezi. Ai tendinta de a exagera destul de mult atunci cand vine vorba de nemultumirile pe care le ai si de cele mai multe ori ajungi sa ii obosesti pe cei din jur.



Fecioara

Astazi ar fi bine sa profiti de starea energica pe care o ai si sa intreprinzi o serie de lucruri care te ajuta sa te detasezi de problemele emotionale care au aparut in cadrul relatiei personale. Pana la urma totul are o rezolvare, insa este important sa ai rabdare cu tine.



Balanta

Ca un aliat al vietii tale sentimentale, Venus isi face simtita prezenta pe parcursul acestei zile. Starea ta de spirit iubitoare si romantica il atrage de partea ta pe partenerul de viata si ai numai de castigat. Lipsa miscarii fizice are un impact destul de mare asupra starii tale de sanatate si ar fi bine sa faci ceva in acest sens.



Scorpion

Pe parcursul acestei zile adopti o atitudine foarte serioasa si pragmatica. Incerci sa te indepartezi de persoanele care te influenteaza in luarea deciziilor deoarece iti doresti sa alegi doar in functie de ceea ce simti. Viata profesionala este foarte intensa si te mentine ocupata din punct de vedere intelectual.



Sagetator

Activitatea pe care o desfasori la birou te obliga sa te conformezi unei serii de reguli foarte bine stabilite. Chiar daca esti genul de persoana care se adapteaza foarte usor la diversele contexte din care face parte, unele lucruri pe care trebuie sa le faci la birou ti se par absurde.



Capricorn

In dragoste ai parte de momente unice alaturi de persoana iubita. Tot ceea ce se intampla acum intre voi te ajuta sa fii mai increzatoare cu privire la viitorul vostru impreuna. In cadrul activitatii de la birou preiei initiativa ori de cate ori simti ca lucrurile nu decurg asa cum ti-ai dori si acest mod de a actiona te ajuta sa te remarci.



Varsator

Viata ta sentimentala este pe drumul cel bun. Compromisul pe care il faci da rezultatele pe care le-ai asteptat si tot ceea ce simti in momentul de fata te ajuta sa te mentii pozitiva. Nu iti este frica de nereusita, iti este frica doar de acele lucruri pe care nu le faci.



Pesti

Devii direct interesata de tot ceea ce se intampla in cadrul activitatii de la birou si de aceea o sa te implici tot mai mult in ceea ce faci. Ai noi obiective profesionale si nimic nu te va opri din atingerea lor. Ai parte de un somn odihnitor si acest lucru te ajuta sa fii foarte tonica si plina de vitalitate pe parcursul intregii zile.