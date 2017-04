Prognoză: Economia Moldovei va continua să crească şi în 2017

Economia Moldovei va continua să crească şi în anul 2017, consideră experţii Institutului Naţionale de Cercetări Economice (INCE), care marţi au lansat noua ediţie a publicaţiei „Tendinţele în economia Moldovei”.





Potrivit Infotag, directorul Institutului, Alexandru Stratan, a spus că „creşterea PIB al Moldovei va fi de 4,2%, iar în echivalent bănesc reprezintă 147 mlrd. lei (în 2016 – 134,5 mlrd. lei). Comparativ cu creşterea economică din ultimii cinci ani, de 3,4%, aceasta este o prognoză destul de optimistă”.

Potrivit lui, „un factor important care va asigura creşterea este încheierea Memorandumului cu FMI, care va oferi economiei $179 mil. pe parcursul a trei ani.

„Acest acord are un impact pozitiv asupra situaţiei politice tensionante, asupra climatului investiţional, asupra pachetului de reforme al Guvernului. De asemenea, în 2017-2018, Moldova va primi 100 mil. euro din partea Uniunii Europene (40% sub formă de grant şi 60% sub formă de credit), iar Banca Mondială va susţine bugetul cu $30 mil.”, a spus Stratan.

În raportul Institutului se menţionează că agricultura va da dovadă de o creştere stabilă de 3,5% sau 34,8 mlrd. lei. Creşterea producţiei industriale va fi de 4,2% sau 50 mlrd. lei. Exporturile de mărfuri moldoveneşti se vor majora cu 9% şi vor ajunge la $2,23 mlrd.

Expertul INCE, Olga Timofei, a menţionat că „raportul leului moldovenesc faţă de dolarul american se va schimba nesemnificativ, până la 20,5MDL:$1.

„Însă va creşte şi salariul mediu pe ţară, până la 5423 lei (+1,6%)”, a spus ea.

Experţii au enumerat şi factorii care vor împiedica creşterea economică, printre care: reducerea volumului transferurilor de bani de peste hotare, embargoul economic impus de Rusia. De asemenea, specialiştii aşteaptă o creştere a datoriei publice interne şi externe.