Un „veteran” care și-a bătut familia cheamă oamenii la proteste și cere închiderea dosarelor penale

V. Chicu, presedintele veteranilor si pensionarilor din Batalionul cu destinatie speciala al MAI, impreuna cu Tricoloci Leonid si Boris Girbu au sustinut astazi o conferinta de presa, la care au anuntat un protest impotriva proiectelor privind votul uninominal si mix. In calitate de revendicare, care probabil va fi „scandata” in PMAN, este si cerinta de inchidere a dosarelor penale pe numele asa zisilor veterani.



Din pacate, si foarte rapid, presa verde-galbena-anurita imediat a plasat informatia despre „protest”, insa fara a cere si informatii despre care dosare este vorba.



Potrivit unor date, verificabile la Procuratura si Politie, acest V. Chicu este cercetat penal pentru violenta in familie. Iata din acest motiv astazi a cerut si modificarea normelor legale privind violenta in familie, datorita carora in prezent este invinuit si risca ani grei de puscarie.



Potrivit rechizitoriulului din dosarul penal, incepand cu anul 2001 Chicu V. si-a maltratat sotia, o injura si o tinea sub supraveghere stricta (consecintele geloziei). Ulterior, pentru ca probabil nu-i era suficient sa-si bata numai sotia, marele protestatar si-a intins mainile si la unul din copii, lovindu-l si pe acesta cu bestialitate.



Din dosarul penal:



„Pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, începînd cu anul 2001, aflîndu-se iniţial în relații de concubinaj, iar începînd cu anul 2004 în relaţii de căsătorie cu Chicu XXX, avînd 2 copii minori comuni la întreținere, Chiuc V. a manifestat comportament violent și agresiv, urmărind scopul impunerii voinței sale, precum și în scopul umilirii și înjosrii, deseori o numea pe soția Chicu XXX, cu cuvinte necenzurate, aplicînd totodată violența fizică fața de acesta, manifestată prin aplicarea loviturilor cu pumnul în spate, cap, piept, cu picioarele peste corp, picioare. Astfel, în luna iunie 2001, cedînd sub aceste presiuni fizice și psihologice, Chicu XXX a fost nevoită să plece de la domiciliul, locuind la domiciliul mamei din r-l Ștefan Vodă.”



„Chicu V., la 17.07.2016, în mod intenționat, acțîonînd cu scopul cauzării durerilor fizice, precum și în scopul intimidării și răzbunării faţă de părtea vătămată Chicu XXX, pentru faptul sesizării violenței în familie organelor abilitate, aflîndu-se în preajma taberei de vară „Alunelul” din r-l Ialoveni, s-a apropiat de aceasta, a apucat-o brusc și cu foță cu mînă dreaptă de gît, cauzîndu-i astfel, conform raportului de constatare medico-legală nr.3475 din 19.07.2016 faringo-laringită acută posttraumatică, care putea fi cauzat în rezulatul acțiunii traumatice a unui obiect contondent dur, posibil în timpul și în circumstanțele indicate”



„Tot el, la 22.03.2012, în jurul orelor 14:00, aflîndu-se la domiciliul său pe str.Titulescu X, mun.Chișinău, continuînd acțiunile sale ilicite, intenţionat, a aplicat în privința lui Chicu XXX multiple lovituri peste diferite părți ale corpului, conform raportului de constatare medico-legală nr.1216 din 23.03.2012, cauzîndu-i edem al țesutuilor moi a capului, echimoze multiple pe față, membrele superioare, excoriații pe gît.



Tot el, în luna mai 2016, aflîndu-se în la domiciliul său situat pe str.Titulescu X, mun.Chilinău, dîndu-și seama acțiunilor sale, urmărind scopul impunerii voinței și a controlului personal, provocînd stări de tensiune în familie, compusă din 3 copii minori: Chicu XXX, a.n.200X, Chicu XXX, a.200X, Chicu XXX a.n.200X, în prezența acestora, a aplicat violență fizică fața de feciorul său, Chicu XXX, lovindu-l cu palma, iar, ulterior din motiv că Chicu XXX a încercat să se apere, a intensificat loviturile, cauzîndu-i intense lăsînd semne vizibile pe corpul feciorului.



Drept urmare a acestor acțiuni intenționate violente, părțile vătămate Chicu XXX împreună cu copii minori au fost nevoiți să părăsească domiciliul.



În pofida acestuia fapt, Chicu V., continuînd acțiunile sale infracționale, acționînd cu scopul intimidării și exercitării presiunilor asupra părții vătămate Chicu XXX, la 24.06.2016, aflîndu-se la intersecția străzii Tighina – bulevardul Ștefan cel Mare, mun.Chișinău, a apucat-o pe Chicu XXX cu forța de mîini şi, contrar voinţei acesteia, impunînd-o să plece cu el, a înceract să o urce forțat în automobilul parcat în apropiere.”



In urma violentei in familie, atat sotia, cat si cei mici au parasit caminul familial, ajungand in cele din urma la un Centru de plasament. In privinta acestui caz Promo-Lex a depus o plangere in instanta de judecata, iar instanta i-a aplicat interdictii lui Chicu V.



Potrivit marturiilor facute de sotia lui Chicu, care sunt anexate la dosarul penal, Chicu V. a mai pus in sarcina sotiei si toate cheltuielile de intretinere a familiei, acordandu-i acesteia si „imprumuturi” in cazul daca nu-i ajungeau bani pentru achitarea serviciilor comunale.



Din Dosarul penal:



„Totodată, în perioda de timp începînd cu a.2005 și pînă la 22.06.2016, Chicu V., impunînd controlului inechitabil asupra bunurilor și resursilor familiei, a refuzat să susțină familia, punînd pe seama lui Chicu X. gestionarea şi suportarea tuturor cheltuielilor legate de procurarea produselor alimentare, achitarea serviciilor comunale.”



Ce tine de maltratarea copiilor. Din dosarul penal:



„Fiind audiată în calitate de partea vătămată copilul, Chicu XXXX a declarat: este în clasa (-), liceul teoretic „XXX”. Pînă în vara anului 2016, a locuit împreuna cu familia pe în mun.Chișinău, str. Titulescu X, ap. X, cu tatăl Chicu V, mama Chicu XXX, Chicu XXX și fratele Chicu XXX. După care, au plecat de acasă din motiv ca tatăl Chicu V. în perioda cînd au locuit împreună, îi lovea și îi numea cu cuvinte necenzurate pe toți membrii familiei.”



Cee scrise mai sus nu sunt toate faptele de „eroism” fata de familie. Chicu V. a mai savarsit si alte actiuni, insa ar fi prea mult daca as publica tot rechizitoriul.



Mai mult, pe langa faptul ca Chicu V. este violent cu familia sa, mai exista si declaratiile vecinilor, care au confirmat, pe marginea unui alt dosar penal, ca acesta este violent si vulgar.



Mai jos puteti vedea prima pagina din ordonanta Procuraturii Botanica:



Iata ca, dupa cum puteti vedea, cineva si-a gasit un motiv personal ca sa cheme oamenii la proteste, iar altii vor promova si vor incerca sa culeaga foloase din masurii anuntate.



Interesant, ONG-urile din domeniu, precum si cele care sar in sus de fiecare data cand apare ceva pozitiv anti-uninominale, ce parere au despre acest caz? Merita Chicu V. sa fie promovat si sustinut, ori locul lui este la inchisoare?



Apropo, colegii lui Chicu V., care au iesit azi la conferinta de presa, tot cunosc despre dosarele presedintelui lor? Ei tot cer inchiderea dosarelor privind violenta domestica? Adica veteranii trebuie sa aiba dreptul sa-si bata familia, iar pentru acest drept este necesar de iesit la proteste?