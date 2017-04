Ce spun astrele azi, 25 aprilie

Berbec

De cele mai multe ori esti o fire foarte exigenta si pragmatica si te concentrezi doar asupra aspectelor practice ale evenimentelor care au loc in viata ta. Esti intr-o continua reverie si iti dai seama ca te minti singura si acesta este si motivul pentru care nu reusesti sa te simti implinita.



Taur

Vei avea parte de o oportunitate profesionala extraordinara pe care ar trebuii sa o iei in considerare. Este nevoie sa te decizi asupra modului in care iti doresti ca lucrurile sa se desfasoare astfel incat sa reduci cat mai mult posibilitatea de a fi dezamagita.



Gemeni

Astazi vei trece si prin cateva situatii dramatice si complet neasteptate al caror efect va fi readucerea la viata a unor sentimente de frustrare demult uitate. Esti in cautare de iubire si de intelegere si de aceea vei fi foarte deschisa fata de cei apropriati tie.



Rac

Pe parcursul acestezi zile vei fi plina de energie, energie pe care o vei canaliza asupra vietii profesionale deoarece ai foarte multe taskuri de indeplinit. Lasa-i pe cei din jur sa se aproprie de tine si da-le posibilitatea sa isi arate afectiunea care ti-o poarta.



Leu

Nu va fi atat de usor sa comunici si sa gasesti un punct comun cu partenerul tau, in ciuda intentiilor tale demne de apreciat. Faci tot ce-ti sta in putinta pentru a simplifica si intelege ceea ce vrea el sa spuna si esti dispusa sa faci compromisuri.



Fecioara

Tensiunile din trecut sunt rezolvate cu usurinta si devii mult mai implinita emotional. Astazi pui accentul pe sociabilitate. Ar trebui sa ai parte de o zi in care lucrurile sa functioneze de la sine, atat din punct de vedere profesional ,cat si personal.



Balanta

O schimbare are loc in viata sentimentala, incet dar sigur. Interesele tale nu sunt similare cu cele ale partenerului tau si neintelegerile sunt la ordinea zilei. O persoana din exterior iti readuce in atentie trecutul si te va prinde nepregatita. Sari de la o situatie negativa la alta.



Scorpion

Esti timida si destul de suspicioasa la nivel sentimental. Inainte sa-ti castige dragostea, e nevoie ca el sa-ti castige increderea. Astazi cateva invitatii primite de la pretendenti nu te vor incanta mai deloc pentru ca ai niste planuri facute deja.



Sagetator

Gandesti pozitiv chiar si atunci cand vine vorba de viata ta amoroasa. Da, astazi o sa te simti mult mai bine ca ieri! O sa fii o mica antreprenoare si o sa gandesti exact ca un om de afaceri! De astazi o sa faci parte dintr-o noua echipa si acest lucru te va motiva.



Capricorn

ecentele evenimente de la locul de munca iti ofera totusi satisfactie si incredere in propriile puteri. Chiar daca incerci din rasputeri sa te relaxezi, intrebarile isi fac din nou loc in mintea ta si o iei iar de la capat cu banuielile. R



Varsator

Atitudinea ta defensiva il afecteaza destul de mult pe partenerul tau. Acesta va ceda in fata ta, dar nu o va face din inima. Pe parcursul acestei zile reactiile tale vor fi foarte rapide. Singura problema e ca nu vei stii mereu ce sa faci in anumite situatii.



Pesti

Schimbarile tale de dispozitie nu sunt deloc benefice pentru relatia ta. Partenerul tau va refuza sa faca impreuna cu tine un lucru planuit de ceva timp, preferand sa iasa cu prietenii. Deoarece esti victima propriilor tale emotii, viata ta sentimentala e intr-o zona negativa.