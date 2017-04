Nu le mai arunca! Combat CANCERUl, stimulează digestia, scad colesterolul, alungă ARSURILE la STOMAC

Coaja unora dintre cele mai îndrăgite fructe din sezonul rece are proprietăți de-a dreptul miraculoase. Este vorba de cojile de portocală, foarte bogate în nutrienţi.



Combat cancerul

Pe lângă faptul că luptă cu radicalii liberi, compușii din cojile de portocală pot împiedica dezvoltarea și răspândirea celulelor canceroase.



Ameliorează arsurile la stomac

Cojile de portocală sunt un adevărat medicament natural împotriva arsurilor la stomac. Dacă sunt folosite mai mult de 20 de zile, te pot scăpa de această problemă deranjantă.



Scad colesterolul

Aproape toți compușii anti-colesterol din portocale se găsesc în coajă. Aceștia combat colesterolul rău (LDL), vinovat pentru apariția cheagurilor de sânge.



Stimulează digestia

100 de grame de coji de portocale conțin cel puțin 10,6 grame de fibre. Pentru combaterea constipației și a balonării se poate prepara un foarte eficient ceai de coji de portocală. Mai întâi, lăsaţi coaja de portocală la uscat, afară în soare. Scufundaţi o cantitate mică de coajă, aproximativ o linguriţă plină, în 450 ml de apă fierbinte, după care lăsaţi totul aproximativ 15 minute la infuzat. Bând acest ceai, veţi beneficia de un laxativ destul de eficient.



Combat gripă și răceala

Cojile de portocale sunt pline de vitamina C, ideală pentru stimularea sistemului imunitar și pentru prevenirea bolilor respiratorii. Pentru rezultate eficiente, înmuiaţi coaja de portocală în puţină apă clocotită, timp ce câteva minute. Băut pe parcursul zilei, acest lichid va accelera dispariţia simptomelor de răceală şi gripă.



Coaja de portocală se poate consuma sub formă de ceai, cu tot cu pulpa de portocală sau răzuită în salate şi deserturi.