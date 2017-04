Ce spun astrele azi, 24 aprilie

Berbec

Astazi este posibil sa treci printr-o stare profunda de confuzie. Cei din jur te considera a fi o fire energica si extrem de receptiva la nevoile celorlalti. Pentru tine comunicarea este cheia catre succes si ceea ce face diferenta intre tine si ceilalti colegi de la birou.



Taur

Ar fi bine sa tii un jurnal in care sa-ti notezi gandurile, sentimentele si ideile pe care le ai cu privire la obiectivele definite pentru ca in ultimul timp iti este dificil sa te concentrezi asupra taskurilor pe care le ai. Este posibil ca acest lucru sa se intample din cauza schimbarilor care au avut loc in ultima perioada in viata ta.



Gemeni

Sinceritatea te sperie uneori, insa esti capabila sa treci fara prea multe probleme peste acest aspect. In ciuda intrebarilor care iti vin in minte, esti constienta ca treci printr-o perioada destul de buna in ceea ce priveste partea sentimentala.



Rac

Contextul actual te incurajeaza sa fii mai introvertita si sa analizezi relatiile pe care le ai cu cei din jur deoarece firea impulsiva nu te avantajeaza. Asteapta-te la o zi destul de plictisitoare in care vei resimti destul de multe obstacole in sfera sentimentala.



Leu

Serioasa si organizata, astazI vei face un mare pas inainte in cariera. Chiar daca singuratatea nu te ajuta sa demonstrezi nimic, te poate salva sa te implici prea repede in relatii. . Nu neglija nivelul de energie: ai nevoie de odihna!



Fecioara

Uneori iti este destul de greu sa ramai indiferenta la ceea ce se intampla, dar reusesti totusi sa mentii un echilibru in acest sens. Simti nevoia de armonie la locul de munca pentru ca motivatia si nivelul tau de energie sunt afectate de conflictele existente.



Balanta

Chiar daca nu te simti energica, astazi o sa fii foarte productiva in cadrul activitatii de la birou si acest lucru este pe placul tau. Singura, dragostea iti bate la usa, asa ca nu o lasa sa astepte prea mult fiindca s-ar putea sa regreti.



Scorpion

Nu suporti atunci cand persoanele la care tii nu-ti acorda atentia pe care ti-o doresti. Astrele te sustin pe tot parcursul zilei si astfel vei avea parte de o zi plina de provocari interesante. Esti extrem de sensibila, iar energia si emotiile iti vor juca cateva feste.



Sagetator

Adori sa fii romantica cu partenerul tau, insa iti lipseste senzatia de armonie din vremurile bune. Poate ca n-ar fi rau sa nu fi asa de increzatoare ca de obicei. Astazi nu reusesti sa explici ceva din zona ta profesionala unui necunoscator.



Capricorn

O sa interpretezi gresit anumite lucruri din cauza ca analizezi absolut orice. Continui sa ai grija de partenerul tau in timp ce il tii foarte atent sub observatie deoarece esti o fire foarte geloasa. La birou ai parte de intarzieri, frustrari si schimbari bruste de situatii.



Varsator

In ultimul timp nimic nu merge conform planului si te gandesti din ce in ce mai serios ca este un moment potrivit sa faci o schimbare in viata ta. Incearca sa te comporti natural si renunta la ideea de a analiza in detaliu absolut orice se intampla si .



Pesti

Nu te mai simti in control si asta te face sa te simti tensionata. Iti doresti sa impartasesti cu partenerul tau mai multe momente de cunoastere si de descoperire a ceea ce va place si de aceea astazi esti absorbita doar de aceasta dorinta.