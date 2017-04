Conturile bancare pentru acumulare de fonduri destinate lichidării consecințelor intemperiilor

În urma solicitărilor din partea partenerilor de dezvoltare, la indicaţia premierului Pavel Filip, Ministerul Finanţelor a deschis conturi bancare destinate colectării de fonduri pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente.





Doritorii de a face transferuri bănești pot utiliza următoarele conturi:

În lei moldoveneşti

IBAN: MD55TRPAAD144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

În dolari SUA (USD)





IBAN: MD56NBPAAP144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

În EURO (EUR)





IBAN: MD63NBPBBP144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţionala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226

Destinaţia plăţii este ajutorul financiar pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente din aprilie 2017. Beneficiarul plăţii este Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat. Informaţii suplimentare pot fi aflate la următoarele telefoane de contact: 26-28-46, 26-29-03.