Ce spun astrele azi, 23 aprilie

Berbec

Se pare ca te decizi sa acorzi o alta sansa persoanei iubite deoarece nu vrei sa renunti fara a incerca sa oferi tot ceea ce poti sa oferi pentru ca relatia sa functioneze. Viata ta personala interfereaza din ce in ce mai mult cu partea profesionala deoarece nu ai reusit sa ajungi la un echilibru in acest sens.



Taur

Armonia si intelegerea sunt pentru tine cele mai importante aspecte ale unei relatii si se pare ca acest lucru l-ai invatat de la parintii tai. Partenerul tau de viata se pare ca va deveni centrul atentiei tale deoarece te simti din ce in ce mai atrasa de el si se pare ca iti doresti sa duci relatia la un alt nivel.



Gemeni

Pacea si armonia isi fac simtite prezenta in viata ta si se pare ca in aceasta perioada vei fi foarte multumita de propria viata. Jupiter creeaza un climat de incredere in cadrul echipei din care faci parte la birou si de aceea reusesti sa te concentrezi asupra taskurilor pe care le ai de rezolvat.



Rac

Firea ta dinamica si energica te face sa te orientezi catre actiune si de aceea reusesti intotdeauna sa te faci remarcata de superiori. Ori de cate ori ai ocazia iti sustii punctul de vedere si iti expui ideile intr-un mod elocvent si clar.



Leu

Te implici mai mult si in viata profesionala si acest lucru se observa prin faptul ca apar noi oportunitati de dezvoltare pe care nu le vei rata si de care te vei folosi pentru a reusi sa iti duci cariera la urmatorul nivel. Contextele in care te afli astazi te ajuta sa cunosti persoane noi si sa legi prietenii frumoase.



Fecioara

Daca ai impresia ca lucrurile nu merg cum ti-ai dori in relatiile cu ceilalti la inceputul acestei zile, nu te impacienta pentru ca ele se vor regla de la sine in urma unor discutii lamuritoare. Ai incredere in ceea ce simti si niciodata nu uita sa iti asculti intuitia!



Balanta

E posibil sa fie nevoie sa faci o schimbare destul de radicala pe care o vei face fara ezitare daca tu consideri ca este spre binele tau. Chiar daca nu o sa-ti placa sa recunosti asta, aparentele vor conta destul de mult in cadrul unui anumit eveniment la care participi astazi.



Scorpion

Energia pe care o ai te face sa te simti foarte odihnita. Iti faci singura norocul, insa si locul de munca si viata sentimentala iti aduc o multime de motive pentru ca tu sa te simti implinita si linistita. Incearca sa fii mai receptiva la semnalele pe care ti le trimite organismul!

Sagetator

Daca eziti sa mergi mai departe cu ceva ce simti ca trebuie sa faci, e foarte probabil sa pierzi o oportunitate importanta. E momentul sa iti iei inima in dinti si sa vorbesti cu o persoana care iti place si te intriga sau, la nivel profesional, sa ceri o marire de salariu.



Capricorn

Astazi ai oportunitatea de a lua o pauza de la perioada foarte incarcata, iar partenerul tau profita din plin de acest lucru pentru a-si face planuri cu tine. Configuratia planetara protejeaza frumusetile din viata ta si te ajuta sa duci o viata armonioasa.



Varsator

Esti mai dedicata relatiilor interpersonale si iti dai seama de importanta pe care o are in viata ta cel cu care traiesti zi de zi. Incepi sa te implici mai mult in legatura dintre voi si iti dai seama ca este nevoie ca tu sa incepi sa faci unele mici compromisuri.



Pesti

Analizezi in detaliu ceea ce simti si mereu actionezi foarte discret chiar daca stii ca nu esti in totalitate sigura de ceea ce faci. Se pare ca acest nou mod de a actiona iti deschide noi drumuri si te face sa privesti viata total diferit. Profita la maximum de prezenta persoanelor dragi in viata ta!