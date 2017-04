Mocanu își bate joc de Sturza și Năstase după o reacție penibilă a acestora pe Facebook

Liderul Mişcării Antimafie, Sergiu Mocanu, critică şi ironizează pe seama lui Ion Sturza şi Andrei Năstase, care au speculat ieri şi doreau introducerea situației de urgență ca urmare a ninsorilor abundente. Mocanu, în stilul său caracteristic, îl face pe Sturza „Prințul Moștenitor al nesăbuitei fudulii moldovenești”, iar pe Năstase - prostul Satului, subliniind că aceşti doi „frumoși și deteștepți flăcăi sorbiți din priviri de Maia Sandu”, nu au de unde să știe că Starea de Urgență presupune întâi de toate restrângerea, prin lege, a drepturilor cetățenești.



Vedeți mai jos articolul publicat de Mocanu pe blogul său:



„Liderii preparați și “livrați spre consum curent” electoratului moldovenesc de jurnaliștii și “activiștii civici” căzuți din carul lui Filat, nu ratează nici o șansă să fie penibili!



Calamitatea naturală din noaptea trecută nu a făcut o excepție pentru două dintre cele mai grotești personaje ale vieții publice de la noi: Prințul Moștenitor al “nesăbuitei fudulii moldovenești” și desigur, neobositul și omniprezentul Prost al Satului.



„Guvernanți, lăsați dracului bâlbâielile! Introduceți starea de urgență!” – îi “sare muștarul” dis-de-dimineață lui Ion Sturza pe pagina „Alteței Sale” de Facebook și imediat toate druștele „un pic grizate” ale jurnalisticii „independente” îi dau cu transformarea „cretinismului cu pricină” în știre de Breaking News.



„Parlamentul să se convoace de urgență!” – puruncește în numele “poporului deșteptat”, Prostul Satului pe paginile acelorași publicați.



Bine, acești doi „frumoși și deteștepț flăcăi sorbiți din priviri de Maia Sandu”, nu au de unde să știe că Starea de Urgență presupune întâi de toate restrângerea, prin lege, a drepturilor noastre cetățenești, dar toți cei care vă încântați de orice năstrușnicie lansată de ei, nu puteți călca de atâtea ori pe aceiași greblă!



Or, după ce l-ați făcut pe Plahotniuc cu Președinte ales de întreg poporul, după ce iată, iată îl faceți și cu un “Uninominal de toată admirația europeană” a venit momentul sa-i mai dați și o “Situație de urgență”!?



Peste o săptămână, două soarele de primăvară o să ne readucă voia bună și optimismul, care ne vor ajuta să conșteintizăm că am trecut peste una dintre cele mai mari calamități naturale, că suntem sănătoși și plini de puteri și că pierderile materiale, cu puțină străduință în plus le vom recupera în curând. Va trece, din păcate, încă mult timp până vom putea depăși „calamitatea prostiei omenești”!", a scris Mocanu.