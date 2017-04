Un întreg râu canadian şi-a schimbat cursul în doar câteva luni

Un râu din Canada şi-a schimbat cursul în câteva luni din cauza schimbărilor climatice. În general, procesul are loc în decursul a sute de ani.



Apa care se topeşte şi curge din gheţarul Kaskawulsh în Marea Bering, prin fluviile Yukon şi Slims, şi-a deviat cursul în 2016 printr-un proces denumit de experţii ,,piratarea răului.'' Fenomenul are loc atunci când un fluviu deviază cursul altui rău. În prezent, apele răului se revarsă în Oceanul Pacific, informează Time.



,,Bazându-ne pe imaginile din satelit şi pe calculele retragerii gheţarului, am concluzionat că această piratare a râului a fost provocată de schimbările climatice post-industriale,'' notează autorul studiului.



Albia răului Slims a trecut prin multiple furtuni de praf în timpul primăverii şi verii din 2016, conform studiului. ,,Probabil vom fi suprinşi în continuare de efectele schimbărilor climatice, unele efecte fiind mult mai rapide decât ne aşteptăm,'' a declarat principalul autor al studiului, Daniel Shugar.