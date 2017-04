Diletantismul Maiei Sandu și PAS: Vrea camere la alegeri da nu spune cât costă, vrea 8 mii buletine de vot pe secție, dar nu propun 2 zile de votare, se arată surprinsă de inițiativa lui Dodon, dar o anticipa încă din februarie

Maia Sandu și partidul pe care-l conduce sunt acuzați din nou de ipocrizie, după declarațiile făcute la conferința de presă de astăzi, pe subiectul sistemului electoral. Bloggerul Eugen Luchianiuc atrage atenția la câteva aspecte din ideile PAS-ului expuse astăzi.



“Ea s-a arătat mirată de propunerea lui Dodon. Asta deși marți toată șatra de consilieri mayași spuneau că ei asta au prevăzut încă în februarie-martie. Și, ultima, ea când zice că ”eu nu cred că locuitorii Găgăuziei” au votat într-un fel sau altul vorbește în știință de cauză? Pentru că, din ce știu eu, ea așa și nu a ajuns în Găgăuzia. Ipocrizie, dulce melodie …”, a scris Luchianiuc, care mai spune că Maia Sandu și ceilalți reprezentanți PAS care au susținut conferința de presă nu au vorbit despre nimic și, de fapt, au făcut un mic rezumat din propunerile promo-lex-ului despre alegeri.



Referindu-se la numărul secțiilor de vot peste hotare și ideii PAS de a majora numprul de buletine de vot la 8000 de unități pentru o secție, Luchianiuc critică această idee și spune că oamenii nu sunt roboți. “Mayașii propun să se vadă prezența de acum și să fie majorate la 8000 de buletine. Aiurea. Trebuie să facă un fel de referendum pentru cei din diasporă și să vadă în baza acestuia secțiile de vot. De altfel foarte mulți oameni nu se puteau deplasa sau pur și simplu nu știau. Și nu-i normal 8000 de buletine de vot. În astfel de cazuri se deschid două secții. Pentru că nu pot oamenii fi roboți ca să prelucreze 8000 de buletine într-o zi. Sau, dacă va fi în 2 zile încă mai merge. Dar ăștia nu au legat numărul de două zile”, a explicat Luchianiuc.



Cât privește propunerea PAS-ului referitor la limita sumei donațiilor pe care le poate face o persoană, dar și opțiunea de a permite donații private de peste hotare, bloggerul îi sugerează Maiei Sandu ca PAS nu poate vorbi atât timp cât în partid sunt acceptate donații cu multe zerouri. “De acord că trebuie limitată posibilitatea de a dona dar despre asta nu cred că anume #pas poate vorbi atâta timp cât Maia a început cu 200 de lei și a ajuns la 20000 de lei per donație iar, mâna ei dreaptă, Grosu, accepta donnații și mai mari Eu aș propune ca cei care donează să dea și declarație de venit. Și aș interzice donațiile din partea organizațiilor. Și e ok să fie donații private peste hotare, dar, la fel, moldovenii de acolo să depună declarații de venit. Or, am povestit cum unimedia a fost vândută prin Germania”, a adăugat Luchianiuc.



Referindu-se la dorința PAS-ului ca în fiecare secție de votare să fie camere de supraveghere cu transmisiune live pe online, Luchianiuc spune că e ok, doar că Maia Sandu trebuie să povestească și cât asta va costa.