Ce spun astrele azi, 20 aprilie

Berbec

Esti foarte incapatanata deoarece crezi foarte mult in ideile tale. De cele mai mult ori, nu esti deloc flexibila in raport cu cei din jur si adopti o atitudine pragmatica si rece. La birou se intampla foarte multe lucruri ciudate si confuze si care te nemultumesc.



Taur

Energia planetelor te ajuta sa privesti lucrurile in perspectiva si acest mod de a analiza ceea ce traiesti iti ofera posibilitatea sa iei decizii corecte. Interactiunile pe care le ai cu colegii de la birou iti confirma faptul ca esti o persoana rabdatoare si sociabila.



Gemeni

Anxietatea iti afecteaza echilibrul emotional, iar instabilitatea pe care o resimti te pune in situatia de a nu mai avea incredere in tine si in cei din jur. Intr-o relatie, nu vezi lucrurile in acelasi fel ca si partenerul tau, iar acest lucru induce tensiune.



Rac

In aceasta perioada a vietii ar fi potrivita o dieta de detoxifiere. Esti genul de persoana care este pasionata de arta culinara si adora mancarurile. Ar fi bine sa profiti de acest lucru si sa aduci in viata ta un surplus de energie doar prin modificarea alimentatiei.



Leu

Cei din jur te considera a fi o fire energica si extrem de receptiva la nevoile pe care le au. Pentru tine comunicarea este cheia catre succes si ceea ce face diferenta intre tine si ceilalti colegi de la birou. Astazi este posibil sa treci printr-o stare de profunda confuzie.



Fecioara

Esti dispusa sa te reinventezi dupa o perioada dificila din viata ta. Activa, nu stai nici un moment deoparte. Intr-o relatie, e foarte bine ca esti sustinuta de catre partenerul tau pentru ca vei avea o zi foarte incarcata din mai multe puncte de vedere, dar mai ales la birou.



Balanta

Viata ta de cuplu e afectata de influentele planetare de astazi. Asteapta-te la diferente de opinie si neintelegeri. Singura, ai tendinta sa te indragostesti si sa fii afectuoasa mult prea repede. Ar trebui sa fii mai rabdatoare pentru a nu avea parte de dezamagiri ca in trecut.



Scorpion

In ciuda unei zile foarte intense, dedici o parte din timpul tau vietii sentimentale. Soarele iti induce o stare foarte romantica si scoate in evidenta legatura emotionala pe care o ai cu partenerul. Astazi vei fi surprinsa de nevoia de a face daruri celor dragi.



Sagetator

Astazi ai lucruri mai bune de facut decat sa petreci timpul lenevind. Va trebui sa fii activa in toate zonele vietii tale si sa ignori nevoia de atentie pe care o doresti sa vina din partea partenerului de viata deoarece acesta este foarte ocupat cu un nou proiect.



Capricorn

Chiar daca esti intr-o relatie sau singura, exista momente in care regreti anumite lucruri din trecut. Astazi nu esti prea dispusa sa fii dragastoasa cu iubitul tau si ii vei face viata destul de grea. Orice ar incerca, nu va reusi sa-ti schimbe dispozitia.



Varsator

Esti fortata sa iei decizii importante referitoare la relatiile tale sentimentale. Mercur si Neptun te forteaza sa-i dai niste lectii partenerului, chiar daca in situatia de fata iti va fi foarte greu sa ii transmiti mesajul. Indiferent de context, incerci sa fii cat de diplomata poti.



Pesti

Viata ta sentimentala va fi in centrul atentiei pe parcursul acestei zile. Planetele sunt in conjunctie si asta e o veste foarte buna pentru tine deoarece nimic nu poate strica atmosfera linistita din viata privata, dar nici in cariera.