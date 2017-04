Ce spun astrele azi, 19 aprilie

Berbec

Asteapta-te la lucruri imprevizibile. Viata ta sentimentala va fi zguduita de emotii puternice si o persoana din trecutul tau iti va destabiliza situatia curenta. Venus retrograd te poate face fericita atunci cand te astepti mai putin. Nostalgia va fi prezenta pe parcursul acestei zile.



Taur

Cheful de viata iti va insenina viata sentimentala, fapt care te va face mult mai senzuala decat de obicei. Intr-o relatie, Luna te apropie din punct de vedere intim de partenerul tau. Nebun dupa tine, acesta va incerca sa iti faca mereu pe plac si sa-ti puna capriciile pe primul plan.



Gemeni

O zi foarte placuta cum va fi aceasta poate fi stricata de diferite dubii pe care le ai. E posibil sa incepi sa chestionezi stabilitatea relatiei deoarece partenerul tau nu-si exprima sentimentele. Cu toate astea, este posibil ca temerile tale sa fie nefondate.



Rac

Atunci cand simti ca iti scapa de sub control, pune lucrurile in perspectiva si cere sfatul unei persoane in care ai incredere. Astazi trebuie sa fii increzatoare in ceea ce simti deoarece vei lua decizii importante pentru viata ta sentimentala.



Leu

Ai tendinta sa spui exact ceea ce simti, insa nu mereu in cel mai rezonabil mod cu putinta. Daca arati cu degetul pe micile greseli facute de iubitul tau, nu ai parte de bucurie sau implinire, ba dimpotriva. Astazi nu o sa reusesti sa incetinezi deloc ritmul deoarece ai foarte multe lucruri de rezolvat.



Fecioara

Esti obisnuita cu o viata sentimentala confortabila si lipsita de tensiuni. Daca nu esti intr-o relatie, o serie de evenimente iti amintesc de un trecut nu foarte indepartat si nu esti inca pregatita sa ai de-a face cu neintelegeri de cuplu.



Balanta

Astazi esti mult mai agresiva decat de obicei si destul de tensionata, motiv pentru care e posibil sa apara si cateva lacrimi fara niciun motiv anume. Ti-e greu sa-ti intelegi situatia sentimentala si asta te enerveaza. Esti foarte buna la dat sfaturi astazi si onestitatea ta e scoasa in evidenta de ceilalti.



Scorpion

Esti nevoita sa-ti mentii buna dispozitie astazi, in special in zona emotionala pentru ca partenerul tau va reusi foarte usor sa te enerveze. Singura, dorinta ta de libertate va prevala in fata oricarui alt lucru. Cu toate astea, esti foarte seducatoare si esti deschisa catre aventuri amoroase.



Sagetator

Cauti mereu sa obtii mai mult pentru ca nu esti pe deplin multumita cu ceea ce ai in momentul de fata. Daca nu esti intr-o relatie, ti-e foarte greu sa petreci timpul de una singura, dar nu esti nici dispusa sa faci primul pas. Din fericire, te poti baza pe prieteni adevarati.



Capricorn

Sentimentele tale sunt libere de orice constrangere, ai destinul in propriile maini si poti sa faci tot ceea ce iti doresti. Nu esti deloc defensiva si esti cat se poate de deschisa la orice fel de propunere. Telul tau in aceasta perioada din viata este sa gasesti sa faci ceva cu totul special.



Varsator

Viata ta sentimentala va fi pusa sub o presiune imensa si e foarte posibil sa te simti dezamagita deoarece partenerul tau nu-ti impartaseste asteptarile. Ceri din ce in ce mai multe in ceea ce priveste relatia dintre voi si nu-i lasi nici un fel de loc de eroare.



Pesti

Realizezi, din nefericire, faptul ca unele persoane apropiate nu te vad exact asa cum esti. Unele dintre cuvintele tale vor fi interpretate gresit si, prin urmare, nu vei fi inteleasa. Clarifica situatia explicandu-ti punctul de vedere. Fa-ti cunoscute dorintele si nu-ti pastra gandurile doar pentru tine.