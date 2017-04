Până la sfîrşitul săptămînii a fost anunţat Cod Galben de frig, îngheţuri, precipitaţii şi vânt puternic

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis pentru perioada 18-24 aprilie, pe întreg teritoriul ţării, Cod Galben de răcire bruscă a vremii, îngheţuri, precipitaţii şi intensificări ale vîntului, comunică MOLDPRES.



Potrivit meteorologilor, în intervalul 18-24 aprilie se prevăd îngheţuri la suprafaţa solului cu intensitatea de minus 1-4 grade Celsius, izolat în aer 0-minus 2 grade. Pe 22 aprilie se prevăd îngheţuri în aer cu intensitatea de minus 1-4 grade.



De asemenea, pe 20-21 aprilie se prevăd precipitaţii sub formă de ploi, lapoviţă, izolat se aşteaptă precipitaţii puternice. Vîntul nordic va prezenta intensificări de pînă la 15-20 metri pe secundă.



Conform sinopticienilor, Codul Galben prevede condiţii ale vremii potenţial periculoase, fenomene meteorologice prognozate (averse, descărcări electrice, intensificări ale vîntului, temperaturi ridicate sau scăzute, risc de creşteri de debite şi niveluri în rîuri şi rîuleţe etc.) care sînt obişnuite pentru teritoriul ţării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi socio-economice.



Datele SHS arată că aprilie 2017 este una dintre cele mai răcoroase luni similare din ultimii ani. Spre deosebire de anul 2012, cînd la 23 aprilie s-a înregistrat un record, temperatura maximă a aerului atingînd plus 30 grade Celsius, indice care s-a menținut opt zile, norma fiind de o zi.