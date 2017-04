Ce spun astrele azi, 18 aprilie

Berbec

Refuzi din capul locului sa te implici in orice fel de relatie. Ti-e teama sa ramai dezamagita sau sa suferi din nou. Din fericire, gasesti pe cineva in care te poti increde in orice moment. Nu-i dai absolut nici o sansa partenerului tau daca esti intr-o relatie, preferand sa ramai sceptica.



Taur

Nu esti foarte accesibila pentru cei din jurul tau, indiferent de relatia pe care o ai cu ei. Cuplata, ai sanse mai mari sa te bucuri de aceasta zi pentru ca partenerul tau te cunoaste de ceva vreme si va sti cum sa managerieze aceasta atitudine a ta.



Gemeni

Simti nevoia sa analizezi mai in detaliu ceea ce traiesti deoarece ai senzatia ca nu te simti fericita si implinita. Viata ta sentimentala cu siguranta nu va face exceptie si vei analiza relatia in care te afli cu un ochi foarte critic. Din pacate, rezultatul acestui demers este unul dezamagitor.



Rac

Astazi preiei initiativa si-ti exprimi sentimentele fara a simti nevoia sa le justifici. Nu mai ai acea teama de a fi respinsa daca iti sustii punctul de vedere. Un asemenea comportament te face sa ai mai multa incredere in tine si in actiunile tale.



Leu

In viata ta sentimentala lucrurile nu se petrec intr-un mod foarte lin si astazi vei fi usor anxioasa. Te afli in postura in care iti doresti sa renunti si o sa devii ofensiva. La serviciu vei actiona pur si simplu imprevizibil. Esti nerabdatoare si te vei simti irascibila in mai multe contexte.



Fecioara

Viata ta sentimentala este in general una foarte buna, insa vei trai si cateva momente mai tulburente. In ceea ce te priveste, din pacate, lucrurile nu vor fi niciodata simple. In cadrul relatiei vei incerca sa renunti la rutina si vei face ca ceea ce traiesti sa fie mult mai intens.



Balanta

Vei face noi schimbari in viata ta si vei fi din ce in ce mai increzatoare. Atat timp cat nu exista nimeni care sa te invinovateasca, ai incredere in propriile decizii. Simti nevoia de libertate si te vei implica in activitati aventuroase.



Scorpion

Iubirea nu este tocmai punctul central al vietii tale in aceasta perioada. Viata ta profesionala este prioritara, iar daca esti in cadrul unei relatii vei dori ca partenerul tau sa stie foarte clar asupra a ce te concentrezi in acest moment pentru a nu avea prea multe asteptari.



Sagetator

Esti genul de persoana care promoveaza comunicarea constructiva in relatiile cu cei din jur. Incerci sa eviti foarte mult sursele ce duc la neintelegeri si dezacorduri. Esti o fire intuitiva care adora lucrurile logice. La serviciu vei fi solicitata sa participi la o delegatie care va avea loc la un client important.



Capricorn

Energia ta este una foarte buna si modul in care reusesti sa te relaxezi, te ajuta sa nu fii atat de sensibila la intrigile celor din jur. Astazi te simti usor egoista si nu-ti vei indrepta prea mult atentia catre partenerul de viata.



Varsator

Continui sa ramai increzatoare cu privire la intalnirile profesionale pe care le ai si se pare ca in sfarsit se vad rezultatele efortului pe care l-ai depus in ultima perioada. Conjunctura Luna-Saturn te ajuta sa-ti controlezi dispozitia si emotiile. In prezenta ta, cei din jur considera ca isi induc o stare de liniste.



Pesti

Trecutul tau romantic va aduce astazi in prim plan amintiri dureroase. Daca esti intr-o relatie, acest lucru va crea probleme. Vei participa la cateva interviuri si vei avea ocazia ca spre seara sa te destainui membrilor familiei cu privire la faptul ca esti in cautarea unui nou loc de munca.