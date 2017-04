Ce spun astrele azi, 17 aprilie

Berbec

Astazi pui accentul pe sociabilitate. Ar trebui sa ai parte de o zi in care lucrurile sa functioneze de la sine atat din punct de vedere profesional, cat si personal. Tensiunile din trecut sunt rezolvate cu usurinta si esti persuasiva si elocventa in ceea ce spui.



Taur

E un moment potrivit sa lucrezi la un proiect de amploare care iti poate aduce beneficii pe termen lung. Esti capabila de succese considerabile si cauti sa-ti extinzi orizonturile profesionale. Daca esti singura, simti nevoia unui partener caruia sa ii comunici exact ce simti.



Gemeni

Munca si discutiile referitoare la activitatile de la birou impreuna cu colegii ti se par foarte productive. Iti place sa lucrezi in echipa, iar abilitatea ta de a comunica te ajuta foarte mult. Intelegi oamenii indeajuns de bine incat sa poti sa le ridici moralul sau sa le schimbi opinia atunci cand este nevoie.



Rac

Esti pusa in postura de a prelua fraiele pentru a organiza si manageria o tranzactie profesionala foarte importanta in acest inceput de saptamana. Adori sa fii la conducere si iti place enorm sa fii o forta mobilizatoare pentru cei din jur.



Leu

Esti concentrata pe rezolvarea unor anumite probleme in aceasta zi si toata atentia ta se indreapta in acest sens. Incerci sa te organizezi si sa devii mai practica pentru a duce lucrurile la indeplinire. Ceilalti se indreapta catre tine atunci cand au nevoie de raspunsuri, recomandari sau sfaturi.



Fecioara

Scopul tau in acest moment este sa duci la indeplinire cat mai multe lucruri. Asa vei progresa la locul de munca si tot asa iti vei satisface cateva obiective personale. Esti responsabila si demna de incredere in orice situatie. Dupa-amiaza petrece-o cu prietenii si lasa deoparte munca!



Balanta

Abilitatile tale creative te ajuta sa rezolvi anumite probleme in aceasta dimineata. Elimini foarte repede lucrurile neesentiale si faci ce poti pentru a iti indeplini scopurile profesionale. Seara e excelenta pentru a fi inconjurata de prieteni.



Scorpion

Conexiunile cu anumite persoane joaca un rol foarte important in viata ta. Te intereseaza mai multe domenii, cum ar fi educatia si publicitatea si acest inceput de saptamana te gaseste foarte determinata sa inveti lucruri noi.



Sagetator

Treci de la fericire la agonie din cauza faptului ca lasi emotiile sa te afecteze. Aceste schimbari de dispozitie vor avea un impact serios asupra vietii tale sentimentale. Vei renunta la niste planuri, chiar daca partenerul tau nu va fi de aceeasi parere cu tine. Gasiti o cale de mijloc!



Capricorn

Cautand o schimbare, obiectivul tau va fi sa traiesti o viata sentimentala care sa ti se potriveasca , sau cel putin sa fie compatibila cu modul in care tu vezi dragostea. Simti o nevoie de a sparge rutina in viata sentimentala si vrei sa descoperi, sau mai bine zis sa redescoperi noi experiente.



Varsator

Totul merge bine din punct de vedere sentimental astazi si te intelegi extrem de bine cu partenerul tau. Optimismul tau e infectios si genereaza o atmosfera foarte placuta. Ai o multime de planuri si o parte din ele se pot finaliza in aceasta perioada



Pesti

Nu iubesti foarte des, insa atunci cand o faci, o faci intens si pentru o perioada lunga de timp. Reusesti sa-ti stapanesti emotiile mai eficient decat in trecut, chiar daca o stare melancolica te apasa. Continua sa crezi in tine!