Ce spun astrele azi, 16 aprilie

Berbec

Atunci cand vei deveni foarte sigura pe tine, schimbarile pe care ti le doresti in viata ta profesionala nu vor intarzia sa apara. In ceea ce priveste partea personala, te-ai gandit sa pleci intr-o mica drumetie la munte pentru a scapa de aglomeratia din oras.



Taur

Esti foarte entuziasmata de progresul pe care l-ai facut in cariera. Spre mijlocul zilei ai parte de evenimente neasteptate, dar placute si de o mare importanta pentru tine si care te vor face sa traiesti mult mai intens deciziile pe care le-ai luat in legatura cu viata personala.



Gemeni

O relatie de prietenie pe care o ai de foarte mult timp te face sa te simti iubita si de aceea persoana in cauza este foarte importanta pentru echilibrul tau emotional. Prietenii sunt importanti pentru tine deoarece sunt principala ta sursa de energie pozitiva.



Rac

Alegerile pe care urmeaza sa le faci sunt foarte bine argumentate si iti dai seama ca experienta de viata pe care o ai te ajuta foarte mult sa faci fata cu succes provocarilor de care ai parte in fiecare zi. Astazi trebuie sa ai grija la semnalele pe care ti le transmite organismul!



Leu

Interesele pe care le ai in aceasta perioada sunt axate pe partea sentimentala, iar cariera va fi pusa pe locul al doilea. De asemenea, iti doresti sa ai o viata sociala mult mai activa decat pana acum si acest lucru se intampla din cauza nevoii pe care o resimti de a cunoaste persoane noi.



Fecioara

Intr-o relatie, promovezi o atmosfera mai romantica si asta il incanta pe iubitul tau, care va cauta sa-ti ofere o seara plina de pasiune si romantism. Daca esti singura, nu reusesti sa rezisti avansurilor unui strain. Sarmul acestuia te va cuceri definitiv.



Balanta

Sentimentele pentru partenerul tau se schimba si defectele lui devin din ce in ce mai suparatoare. E momentul sa schimbi ceva si sugerezi niste activitati, singura problema fiind sa-l faci pe el sa le accepte. O lipsa de coeziune intre tine si colegi nu aduce relatii foarte bune de munca.



Scorpion

Ca de obicei nu esti foarte sociabila si iti place sa fii singura acasa. Este posibil ca partenerul tau sa fie retinut sa se afle in-afara orasului cu afaceri si asta e foarte bine pentru tine. Te bucuri de libertate! Daca esti singura, nu cauti sa te cuplezi fiindca libertatea e prea importanta pentru tine.



Sagetator

Viata amoroasa incepe sa se schimbe intr-un mod complet neasteptat pentru tine si simti ca nu esti pregatita in totalitate pentru ceea ce va veni. Astazi ti se rezerva surprize in dragoste si traiesti emotii noi. Intamplarile de care ai parte au un mare potential erotic si te lasi condusa de ceea ce simti.



Capricorn

Din cauza tendintei tale de a fi un pic perfectionista, ceri foarte mult de la tine si cei din jur, cautand stabilitatea sentimentala pe care ti-o doresti de ceva timp. Trebuie sa fii indeajuns de inteleapta incat sa intelegi exact de ceea ce ai nevoie pentru a fi fericita.



Varsator

Viata ta sentimentala e in impas. Daca inca esti foarte concentrata pe cariera, nu o sa pierzi nimic. Daca esti singura, spui ceea ce gandesti. Chiar daca o sa ti se puna bete in roate, o sa reusesti sa treci foarte rapid peste obstacole.



Pesti

Daca e nevoie sa pui lucrurile in ordine in viata ta sentimentala, incearca sa fii pe cat posibil plina de tact si sa il lasi si pe partenerul tau sa-si spuna punctul de vedere. Daca nu faci asta, nu vei reusi sa porti o conversatie din care sa poti trage invataminte.