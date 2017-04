La Criuleni a fost creată o livadă neobişnuită de cireş ce va intra pe rod la trei ani de la plantare

Prima livadă superintensivă de producere a cireșelor de tip pietonal din Republica Moldova, cu pomi plantați oblic sub unghi de 45 de grade, va intra pe rod în acest sezon, la doar trei ani de la înființare. Livada a fost plantată pe o suprafață de un hectar în anul 2014, în orașul Criuleni, cu susținerea financiară a Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), informează MOLDPRES.



Mihai Cojocaru, producătorul agricol care a testat soiurile noi de cireș și metodele inovative de formare a pomilor, a menționat că sistemul inedit numit UFO favorizează obținerea roadei în anul trei de la plantare, comparativ cu livezile tradiționale care intră pe rod abia în anul 5-6. „În 2017, livada va oferi recolte de pînă la două tone de cireșe per hectar, iar în anul cinci recolta va ajunge pînă la 20 de tone per hectar. De asemenea, noua metodă de producere a cireșelor sporește calitatea fructelor, iar forma neobişnuită a pomilor reduce costurile de întreținere a livezii și crește semnificativ cantitatea de fructe recoltate”, a precizat fermierul de la Criuleni.



Potrivit experților, înființarea unui hectar de livadă de cireș, formată conform sistemului UFO, implică investiții de peste 25 mii de dolari, însă aceste cheltuieli se recuperează rapid. Asta deoarece fructele sînt mai calitative, iar recolta medie de cireșe este de circa 20 de tone per hectar, comparativ cu 8 tone de fructe strînse în livezile tradiționale.



La rîndul său, Steve Welker, manager senior de programe agricole la USAID Moldova, a specificat că cireșele sînt cultivate cu valoare înaltă, sînt solicitate pe piața externă, iar sectorul de producere a cireșelor se dezvoltă rapid, oferind mai multe oportunități fermierilor.



Livada de la Criuleni a fost plantată în cadrul Proiectului USAID „Agricultura performantă în R. Moldova”. Programul şi-a propus să ajute producătorii agricoli să sporească competitivitatea produselor agricole autohtone cu valoare înaltă și să crească vînzările pe piața locală și internațională. În 2016, în ţara noastră au fost înregistrate 298 de hectare de plantații noi de cireș, iar investițiile efectuate în plantarea acestor livezi au constituit circa cinci milioane de dolari.