Trei zodii care îşi găsesc dragostea de Paşte

Dragostea nu apare atunci când vrem, ci în momentul în care ne așteptăm cel mai puțin. Nu ne îndrăgostim întâmplător, ci doar atunci când sufletul nostru este pregătit să se deschidă față de persoana dragă.



Vărsător

Ești un suflet sensibil și credincios, iar în acest an de Paște ai toate șansele să îți găsești dragostea în cele mai neobișnuite împrejurări. Să nu fii surprinsă dacă vei începe să simți fluturași atunci când îl vei vedea pe bărbatul vieții tale la slujba de Înviere sau la masa de Paște, în casa prietenilor tăi. Fii atentă la indicii, deoarece relația care începe în această persoană poate dura toată viața.



Rac

Vei cunoaște o persoană deosebită în preajma acestei sărbători, cu care vei stabili o legătură strânsă. Vei vedea că semănați din multe puncte de vedere și veți simți din prima sentimente puternice. De Paște au loc multe miracole, iar în acest an te poți lăsa pradă unei iubiri veșnice. Persoana pe care o vei întâlni în acest an de Paște te va face să vezi viața cu alți ochi și va veni exact în momentul în care vei avea nevoie de sprijin și de dragoste.



Capricorn

Deși nu mai crezi demult în dragoste la prima vedere, de acest Paște vei afla că te-ai înșelat până acum. Vei pleca într-o călătorie, iar în cadrul acesteia îți vei întâlni jumătatea. Vă veți îndrăgosti la prima vedere și vei vedea că legătura vostră este mult mai profundă atunci când veți începe să discutați. Nu ignora aceste semne și preia inițiativa conversației, dacă va fi cazul.



Aceste trei zodii trebuie să fie atente la toate persoanele cu care vor intra în contact și să nu ignore iubirea atunci când aceasta le va bate la ușă. Relațiile care încep de Paște sunt un dar de la Dumnezeu pentru persoanele cu adevărat special.